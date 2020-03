Kommt der Härtefalltopf für Arbeitnehmer?

Hannover

Kommt der Corona-Rettungsschirm für Arbeitnehmer? Die Forderung der IG Metall an die Stadt stößt auf große Unterstützung. Zuerst hatte die SPD den Vorstoß unterstützt; jetzt signalisiert auch die Ratsgruppe von Linken und Piraten Zustimmung. Auch die Gewerkschaften NGG und IG BAU sowie der DGB, 13 Betriebsräte und 22 Einzelpersonen in gewerkschaftlichen Führungspositionen plädieren für die Einrichtung eines Härtefalltopfes für Beschäftigte.

„Für viele Arbeitnehmer bedeutet die historische Pandemie-Krise einen großen sozialen Einschnitt, manche stürzt sie sogar in den wirtschaftlichen Ruin“, argumentiert Dirk Schulze, Erster Bevollmächtigter der IG Metall. Er wirbt für einen einmaligen Zuschuss an Beschäftigte, die von Kurzarbeit betroffen sind oder ihren Job verlieren. Bei maximal 1500 Euro aus einem Härtefalltopf von drei Millionen Euro könnten dann zwischen 2000 und 4000 Beschäftigte Hilfe erhalten.

Schulze sieht nun OB Belit Onay und den Rat in der Pflicht, die Initiative kurzfristig aufzunehmen: „Die große Zustimmung zu unserer Initiative aus den Betrieben ist branchenübergreifend überwältigend. Herr Onay, Sie haben nun die Chance, dass Sie nicht nur für eine grüne, sondern auch für eine soziale Landeshauptstadt stehen!“

Soziale Härte abmildern

Martin Fichtel, Betriebsratschef der Radio Frequency Systems GmbH: „Finanzielle Unterstützung muss direkt an die Menschen gehen.“ So werde soziale Härte abgemildert, Kaufkraft erhalten und der lokale Einzelhandel sowie lokale Gewerbe unterstützt. „Die Politik fördert die Wirtschaft immer wieder in Krisen, um diese zu überstehen. In dieser Krise ist aber auch eine direkte Unterstützung der Menschen vor Ort eine existenzielle Aufgabe.“

Auch Markus Riegler, Betriebsratschef der Zoo Hannover Service GmbH Gastronomie (in der alle Mitarbeiter in Kurzarbeit sind),unterstützt die Forderung der IG Metall und der NGG: „Für Beschäftigte, die grundsätzlich schon niedrige Entgelte beziehen, wie beispielsweise in Hotel- und Gastronomiebetrieben, kann sich das Kurzarbeitergeld schnell existenziell bedrohlich auswirken. 60 oder 67 Prozent von wenig ist für viele schlicht und ergreifend zu wenig.“

Hilfe soll unbürokratisch sein

„Viele von Kurzarbeit existenziell betroffene Kollegen brauchen jetzt direkte und unbürokratische finanzielle Unterstützung“, sagt auch DGB-Regionsgeschäftsführer Torsten Hannig.

Die IG Metall hält die Forderung an die Kommune für notwendig, weil bisher sowohl etliche Arbeitgeber, deren Verbände als auch die Bundesregierung nicht bereit sind, das Kurzarbeitergeld aufzustocken. Schulze: „Dies wäre umso gerechter, da bei Kurzarbeit den Arbeitgebern sogar die Beiträge zur Sozialversicherung erstattet werden, und zwar nicht nur die Arbeitgeberanteile, sondern auch die Arbeitnehmeranteile.“

