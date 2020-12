Hannover

Was hilft gegen leere Schaufenster? Was gegen die Trinker-und Drogenszene hinter dem Hauptbahnhof? Und was grundsätzlich gegen die allgemeine City-Verödung? Antworten darauf wollen Stadt und Politik gemeinsam finden und haben dazu den Ideenwettbewerb zur Attraktivitätssteigerung der hannoverschen Innenstadt angeschoben. Das „Konzept zur Entwicklung einer zukunftsfähigen, resilienten Innenstadt“, wie das Projekt verwaltungsintern etwas sperrig heißt, hat der Wirtschaftsausschuss am Freitag auf den Weg gebracht. Er steht noch ganz am Anfang und ist erst Ende 2021 abgeschlossen. Beteiligen sollen sich alle, die mit der Innenstadt zu tun haben: Händler, Immobilienbesitzer, Kunden. Auch Bürger, die sonst nicht in die Innenstadt zum Einkaufen gehen, sollen Ideen bis zum Sommer nächsten Jahres einbringen, danach wird politisch diskutiert und umgesetzt. 400.000 Euro lässt sich die Stadt das Innenstadtkonzept kosten, zu dem auch eine Repräsentativbefragung gehört.

Der CDU dauert das alles zu lange, sie sieht schnelleres Handeln für notwendig an und hat ihrerseits eine „Task Force Innenstadt“ ins Spiel gebracht mit zeitnah umsetzbaren Ideen. Damit kam sie aber auch im Wirtschaftsausschuss nicht durch – im Gegenzug lehnte sie das umfänglichere Innenstadt-Konzept am Freitag ab. Das sei ein „zeitlich zu stark verzögertes Programm“, sagte CDU-Wirtschaftsexperte Jens-Michael Emmelmann. Die Stadt sei in diesem Prozess nicht Hauptakteur, sondern alle Nutzer der Innenstadt, also auch die Besucher, äußerte Patrick Döring ( FDP). „Dazu brauchen wir einen breiten Beteiligungsprozess, damit sich das Steintor-Dilemma nicht wiederholt, bei dem sich viele nicht mitgenommen gefühlt haben.“

Grüne: „Diesmal besser machen als beim Steintor-Platz“

Es sei vermessen zu glauben, als Stadt oder Industrie-und Handelskammer könne man das alleine bewerkstelligen, fuhr Döring fort. Zustimmung bei den Gruppenpartnern, bei denen Florian Spiegelhauer ( SPD) sagt, man brauche eine gesamt konzeptionelle Betrachtung, wenn sich die Innenstadt wieder zu einem Ort entwickeln solle, „zu denen Menschen wieder gerne hingehen“. Auch Elisabeth Clausen-Muradian (Grüne) sagte, diesmal wolle man es besser machen als beim Steintor-Platz. „Wir wollen alle Akteure mitnehmen, die von der Innenstadt und ihrer Funktionalität betroffen sind.“

