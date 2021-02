Hannover

Wann und wie es mit den von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) angekündigten kostenlosen Schnelltests losgehen soll, scheint derzeit ungewiss. Konkreter sieht es bei den Selbsttests aus. Am Mittwoch hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte drei Corona-Schnelltests für medizinische Laien zugelassen. Damit sollen sich Privatpersonen durch einen Abstrich im vorderen Nasenbereich alleine testen können. Doch wann und wo gibt es die Tests in Hannover zu kaufen?

Aktuell ist noch Geduld gefragt. Trotz der Zulassung sind die Laientests nicht direkt erhältlich. „Es ist noch nicht absehbar, wann sie verfügbar sind“, sagt etwa eine Mitarbeiterin der Humboldt-Apotheke an der Limmerstraße in Linden-Nord. Auch die Stadtweg-Apotheke am Ricklinger Stadtweg hat noch keine Infos: „Wir wissen noch nichts über die Lieferbarkeit oder über die Preise. Wir tappen noch im Dunkeln.“

Erste Apotheken bieten Schnelltests in zwei Wochen an

Die Sankt-Bernward-Apotheke an der Hildesheimer Straße (Döhren) dagegen habe bereits Tests angeboten bekommen, verrät ein Mitarbeiter. Laut Anbietern könnten diese bereits „nächste Woche“ geliefert werden. Allerdings habe die Apotheke noch nicht bestellt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Georg-Apotheke in der City hat bereits geordert, wie Betreiberin Annabelle Schnaith berichtet: „Ich schätze, in zwei Wochen werden die Selbsttests da sein.“ Diese wären dann auch in der Lister Apotheke und Hölty-Apotheke (Südstadt) sowie in fünf Apotheken im Umland verfügbar, die sie mit Vater und Bruder betreibt. Weil die Einkaufspreise durch die starke Nachfrage derzeit sehr hoch seien, „werden die Selbsttests in der ersten Rutsche noch über zehn Euro kosten“, sagt sie. „Mit der Zeit werden die Preise aber fallen, so wie bei den Masken.“

Lesen Sie auch: Bundestagsabgeordnete fordern kostenlose Corona-Selbsttests

Auch Spucktests, die Österreich bereits zum Einsatz kommen, haben die Schnaiths bereits auf Lager. Medizinisches Personal darf diese in Deutschland bereits nutzen. „Wir warten nur noch auf die Freigabe für Laien“, so die Apothekerin, die sich auch bereits auf die von Spahn angekündigten Schnelltestungen eingestellt hat. „Wir stehen in den Startlöchern“, sagt sie und ärgert sich über den vorläufigen Rückzieher: „Es ist ein Graus. Wir haben alles vorbereitet und eingekauft.“

Drogerien und Supermärkte bereiten sich auf Verkauf vor

Neben Apotheken sollen die Schnelltests für Laien auch in Drogerien und Discountern erhältlich sein. „Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen genau und prüfen die Möglichkeiten, ein entsprechendes Angebot im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen umsetzen zu können“, heißt es etwa von Rossmann auf NP-Nachfrage. Sebastian Bayer, Geschäftsführer von dm, teilt mit, dass alle Möglichkeiten in Betracht gezogen würden, „um unseren Kunden schnellstmöglich die entsprechenden Produkte anbieten zu können“.

Während Netto und die Rewe-Group ein entsprechendes Angebot in ihren Märkten (Rewe, Penny, Toom-Baumarkt) prüfen, will Aldi-Nord bereits „in Kürze Corona-Schnelltests im Verkauf anbieten“.

Von Jens Strube