Hannover

Mit dem Umbau der sanierungsbedürftigen Kapelle auf dem Seelhorster Friedhof zu einem Kolumbarium soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Das sieht ein Antrag der Ampelkoalition vor, der am Montag im Umweltausschuss angenommen wurde. 655.000 Euro sollen für die erste Ausbaustufe aus dem Haushaltsrest für die Stadtparksanierung entnommen werden.

So kann zunächst Platz für 660 Urnen geschaffen und bereits im Laufe des kommenden Jahres genutzt werden. Schon 2022 rechnet das Ampelbündnis daher mit Einnahmen aus dem Kolumbarium in Höhe von 100.000 Euro. Wenn alle Plätze belegt sind, könnten laut einer Machbarkeitsstudie jährlich 1.815.000 Euro eingenommen werden. Für die zweite Ausbaustufe, die weitere 480 Urnenplätze vorsieht, werden laut Antrag weitere 605.000 Euro in den Finanzplan für das Jahr 2023 eingestellt. Mit dann insgesamt 1140 Urnenplätzen könnten die Einnahmen auf 3.135.000 Euro pro Jahr steigen.

Von Andreas Krasselt