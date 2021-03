Hannover: Koks-Dealer festgenommen, Drogenfahnder verletzt

Hannover

Ein aggressiver Drogendealer (24) hat bei einer Kontrolle am Sonnabend in Hannover einen Polizisten (26) verletzt. Der Beamte ist nicht mehr dienstfähig, musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem 24-Jährigen wurden 25 Konsumeinheiten (6,2 Gramm) Kokain gefunden.

Der Drogenhändler und sein Begleiter sollten am Sonnabend gegen 18 Uhr auf dem Gehweg an der Nikolaistraße kontrolliert werden. Nach Angaben der Polizei wollte der 24-jährige türmen und leistete erheblichen Widerstand: Er griff den 26-jährigen Beamten mit gezielten Schlägen an.

Kokain im Mund

Der Kommissar und sein Kollege brachten den 24-Jährigen zu Boden, fixierten ihn und holten aus seinem Mund insgesamt 25 Einheiten Kokain (6,2 Gramm) heraus. Bei der Festnahme wurde der 26-Jährige verletzt.

Er ist vorläufig nicht mehr dienstfähig. Der Fahnder wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Der Dealer wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeistation Raschplatz gebracht. Dort wurde er zunächst vom Rettungsdienst erstversorgt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend kam er ins Polizeigewahrsam.

1500 Euro Dealgeld entdeckt

Die weiteren Ermittlungen führten die Beamten zum regelmäßigen Aufenthaltsort des Mannes. Nach richterlicher Anordnung wurden bei einer Durchsuchung unter anderem rund 1500 mutmaßliches Dealgeld und Verpackungsmaterial entdeckt.

Gegen den 24-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Handeltreibens mit Kokain in nicht geringer Menge sowie wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt.

Von Britta Mahrholz