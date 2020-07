Hannover

Eine rote Linie aus Kunstblut, Musik und Lieder, die an das Gewissen appellieren, künstlerische Aktionen, Lautsprecherfahrrad, Transparente, Blockaden und viel Protest – und das ganze ohne vorherige Anmeldung bei der Polizei, dafür mit Corona-Abstand: Klimaktivisten knöpfen sich an diesem Mittwochvormittag seit 9.45 Uhr die SPD vor, nicht nur vor dem Willy-Brandt-Haus in Berlin, auch vor der Landesgeschäftsstelle in der Odeonstraße (Mitte) haben sich etwa 50 Menschen versammelt. Das hat einen Grund und der nennt sich erst einmal ganz harmlos „ Kohleausstiegsgesetz“. Für die Aktivisten ein „Einstiegsgesetz“. Die Polizei hat die Demonstranten mittlerweile aufgefordert, die Straße zu räumen.

Klimaprotest in der Odeonstraße Quelle: Hottmann

Aktion für 22 niedersächsische SPD-Abgeordnete

„Klimarebellin“ Karla Hilmer : „Büroangestellte der SPD haben unsere Forderungen aufgenommen und wollen sie an die 22 niedersächsischen Bundestagsabgeordneten weiterleiten.“ Diese sollten sich äußern, ob sie das Gesetz unterstützen – „und sich natürlich dagegen aussprechen wie auch die Jusos hier“.

Fridays und Rebellen protestieren

Am Freitag wird der Bundestag über dieses Gesetz abstimmen. Für Klimaktivisten aus der Fridays-for-Future-Bewegung, Ende Gelände oder der Extinction Rebellion (XR) ist das aber kein Ausstieg aus der klimaschädlichen Kohle, sondern „eine Kampfansage an die gesamte Bewegung für Klimagerechtigkeit“, so die XR Hannover, Braunschweig und Hildesheim in einer gemeinsamen Erklärung. Das Gesetz enthielte „wesentliche Defizite“, meinten auch die „Scientists for Future“, Greenpeace spricht von einer Unvereinbarkeit „mit den Pariser Klimaschutzzielen“. Umweltjuristen würden das Gesetz „intransparent, teuer, klimapolitisch untragbar“ nennen.

Gesetz als Geschenk für RWE

Eine Absurdität des Gesetzes sei, dass sich der Energieversorger RWE den Braunkohleabbau als „energiewirtschaftliche Notwendigkeit“ festschreiben lasse. „Damit wäre es von jetzt an gesetzlich geschützt: 18 Jahre weiter Kohlestrom – komme was wolle“, beklagen die Rebellen. Und: „Die Bundesregierung ignoriert damit weiterhin klimawissenschaftliche Erkenntnisse, die Klimaziele des Pariser Abkommens und den Protest von Millionen Menschen auf den Straßen und an den Orten der Zerstörung. Stattdessen arbeitet sie Hand in Hand mit der Kohlelobby. Dabei sind die vereinbarten Milliarden-„Entschädigungen“ für RWE und LEAG formal keineswegs notwendig – und damit eher Geschenke.“

Abgeordnete sollen nach gewissen entscheiden

Was nun hat die SPD damit zu tun? Die Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion sollten von der Parteibasis dazu ermutigt werden, „auf ihr Gewissen zu hören“ und das Gesetz abzulehnen. Mit der Zustimmung würde eine rote Linie überschritten, meinen die Aktivisten.

Von Petra Rückerl