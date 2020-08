Hannover

An diesem Dienstag kommt Hannovers ältester Bauernhof, der denkmalgeschützte Köritzhof im alten Dorfkern von Groß-Buchholz, unter den Hammer. Es ist ein weiterer Höhepunkt eines jahrelangen Streits der Eigentümerfamilie, die uneins ist, wie es mit dem Haus weitergehen soll. Vor der Versteigerung ist eines bereits klar: Die Stadtverwaltung wird nicht auf das marode Objekt, dessen Verkehrswert ein Gutachter auf 203.000 Euro festgesetzt hat, mitbieten.

Verwaltung lehnt Dringlichkeitsantrag der CDU ab

Die Verwaltung werde einen Beschluss zur Teilnahme an der Zwangsversteigerung nicht empfehlen, da für die notwendige Sanierung des Objektes weder Mittel noch personelle Kapazitäten zur Verfügung stehen, hatte eine Sprecherin der Stadt bereits Ende Mai auf NP-Anfrage mitgeteilt. Daraufhin hatte die CDU in einer Bezirksratssitzung im Juni einen Dringlichkeitsantrag gestellt, dass die Stadt oder eine ihre Tochtergesellschaften den Köritzhof ersteigern sollen, um ihn vor dem weiteren Verfall zu bewahren. Obwohl der gesamte Bezirksrat dem Antrag einstimmig zugestimmt hatte, lehnte ihn die Verwaltung ab. Die Stadt befürchtet, dass der Erwerb erhebliche Sanierungskosten nach sich zieht, die den angesetzten Verkaufspreis um ein Vielfaches übersteigen dürften.

„Stadt verpasst einmalige Chance, das Juwel zu retten“

CDU-Ratspolitiker Maximilian Oppelt, der sich vor wenigen Tagen in der Angelegenheit sogar mit einem offenen Brief an die Einwohner des Stadtbezirks gewandt hatte, zeigt sich enttäuscht. „Die Stadt hat mit ihrer Ablehnung des Beschlusses eine einmalige Chance verpasst, den Köritzhof als Juwel unseres Stadtteils zu retten“, so Oppelt. Hannovers ältester Bauernhof, der aus dem Jahr 1619 stammt, müsse vor einem „möglichen Abriss zwingend bewahrt werden“. Oppelt ist überzeugt, dass die Stadt mit einer Ersteigerung den Verfall der Immobilie sicher hätte stoppen können: „So jedenfalls darf eine Landeshauptstadt nicht mit einem historischen Erbe umgehen.“

