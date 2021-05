Hannover

Wegen hoher Inzidenzzahlen während der Corona-Pandemie hatten die Kliniken in der Region Hannover ein monatelanges Besuchsverbot verhängt – um Mitarbeiter und Patienten vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Es gab zum Teil Ausnahmen für die Entbindungsstationen, Kinderkliniken und Palliativstationen. Aufgrund der derzeit positiven Entwicklung des Infektionsgeschehen in der Region sollen Besuche ab Dienstag, 25. Mai, wieder möglich sein.

Das gilt für alle Standorte des Klinikums Region Hannover, die MHH, die Häuser der Diakovere, das Vinzenzkrankenhaus, Clementinenhaus, die Sophienklinik und die Paracelsus-Klinik sowie das Kinderkrankenhaus auf der Bult. „Die vergangenen Monate, in denen Besuche nicht gestattet werden konnten, haben sehr deutlich gezeigt, wie wichtig der Zuspruch von Angehörigen für stationäre Patientinnen und Patienten ist“, so in einer gemeinsamer Mitteilung der Krankenhäuser.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besuch mit Vorgaben

Um dennoch den Schutz der Patienten und Mitarbeitenden zu gewährleisten, gelten für den Besuch einige Maßnahmen:

Jeder Patient kann pro Tag einen Besucher empfangen.

Die Besuchsdauer beträgt bis zu eine Stunde. Die Kliniken informieren auf ihren Homepages über die individuellen Regeln und Zeitfenster.

Das Tragen einer OP- oder FFP2-Maske ist Pflicht.

Alle Besucher müssen entweder vollständig geimpft sein, einen offiziellen negativen Corona-Test – der nicht älter als 24 Stunden sein darf – vorweisen oder müssen nachweisen von einer Corona-Infektion genesen zu sein.

Von NP