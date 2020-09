Hannover

Nach Mitteilungen der Polizei ist es am Montagabend gegen 22.45 Uhr am Vinnhorster Weg im Stadtteil Burg zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten gekommen. Ein 32-Jähriger war mit seinem Fiat aus einer Parkbucht gefahren, als in dem Moment von hinten der VW-Kleinwagen eines 46-jährigen Mannes auf den Fiat auffuhr.

Die Wucht beim Aufprall war so groß, dass der Wagen sich überschlug und dadurch weitere fünf Autos beschädigte, die ebenfalls in der Parkbucht abgestellt waren. Die Fahrer beider Autos verletzten sich leicht, sie wurden durch Rettungskräfte vor Ort versorgt. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.

Von Andreas Voigt