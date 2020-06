HANNOVER

Fünf bis sieben Festplatz-Buden etwa mit Zuckerwatte, Crepes und Liebesäpfel, dazu ein kleines Fahrgeschäft, und das verteilt auf mehreren Plätzen in der Stadt wie Lister Meile, Steintor-oder Küchengartenplatz: Der Vorstoß der SPD, mit Hilfe von kleineren Volksfesten dem unter der Corona-Pandemie besonders leidenden Schaustellergewerbe auf diese Weise wirtschaftlich zu helfen, scheint Anklang zu finden – Gastronomen jedenfalls unterstützen die Idee. „Auf die Interessen der Unternehmer, deren Standortgemeinschaften und Anwohner in der unmittelbaren Umgebung ist natürlich Rücksicht zu nehmen“, hatte SPD-Wirtschaftsexperte Florian Spiegelhauer vorsichtig noch eine Bedingung für die kleinen Feste vorgegeben. Vorbild sind die Städte Düsseldorf, München und Bremen, in denen es solche Aufbauten bereits gibt.

Auf dem Döhrener Schützenplatz hat Schausteller Willi Vorlop vor zehn Tagen einen Tiroler Sommerbiergarten aufgebaut für etwa 150 Gäste – „unsere ersten Einnahmen seit dem 22.Dezember 2019“, sagt er. Geld habe er mit dem Biergarten wegen der Aufbaukosten noch nicht verdient. Hält das Sommerwetter aber weiter an, wird es allerdings bald soweit sein. „Geld verdienen, ein ganz neues Gefühl“, sagt Willi Vorlop. Nur ein paar hundert Meter weiter befindet sich die Vereinsgaststätte von Niedersachsen Döhren, „Das Wirtsklubhaus“ betreibt Daniel Schnoege.

Anzeige

Vorlop : Monatliche Kosten im fünfstelligen Bereich

Die Konkurrenz vor der Tür kann ihm eigentlich nicht lieb sein, schließlich musste auch er wochenlang auf Einnahmen verzichten. Aber: „ Willi Vorlob muss auch leben. Es kann nicht schlecht sein, wenn Leute kommen und die Gegend beleben“, sagt er. Und auch die Idee eines kleinen Volksfestes findet Schnoeges Zustimmung, auch wenn es dann sein kann, dass Vorlop seinen Biergarten erweitert – er kommt ja aus einer großen Schaustellerfamilie. „Diese Ansammlung macht es für die Leute vielleicht interessanter, auch mal im Wirtsklubshaus vorbei zu schauen.“

Weitere NP+ Artikel

Willi Vorlop sagt, dass er monatliche Kosten in Höhe eines fünfstelligen Betrages hat. Zum Familien-Fuhrpark gehören neben drei transportablen Achterbahnen, ein Kinder-Karussell und 20 Gastro-Einrichtungen. Um die Ausgaben zahlen zu können, habe er einen Kredit aufnehmen müssen – 22 Veranstaltungen hat er wegen der Corona-Pandemie verloren. Und: Auch Autos und Transporter hat er abgemeldet, um Kosten zu sparen. Die nächsten Veranstaltungen, die Willi Vorlop noch im Kalender stehen hat, sind der Hamburger Winterdom und die Weihnachtsmärkte in Rostock und Hannover. „Mal wieder Geld verdienen wäre schön.“

„ Hannover sollte das so machen wie andere Städte“

Enzo Fumiento betreibt die Rumpelkammer am Lister Platz, der eventuell auch für das kleine Volksfest in Betracht kommt. Die Konkurrenz direkt vor der Haustüre sieht aber auch er nicht: „Die Jungs müssen auch überleben und das Gefühl haben, dass sich auch um sie gekümmert wird.“ Er sei absolut dafür, dass etwa auf dem Lister Platz, dem Körtingsplatz oder an der Celler Straße Volksfestbuden und kleine Fahrgeschäfte aufgestellt werden. „ Hannover sollte das unbedingt auch so machen wie andere Städte.“Die Entscheidung fällt in der kommenden Woche im Verwaltungsausschuss – eine Zustimmung gilt als sicher.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt