Hannover

Eine offenbar verwirrte 18-Jährige hat am späten Mittwochnachmittag zwei Kinder auf einem Spielplatz in Kleefeld mit einem Küchenmesser bedroht. Zwei mutige Zeuginnen konnten die junge Frau überwältigen und so möglicherweise Schlimmeres verhindern.

Die 18-Jährige war gegen 18 Uhr mit dem gezückten Messer auf dem gut besuchten Spielplatz an der Berckhusenstraße auf zwei miteinander spielende Zehnjährige losgegangen. Die Kinder flüchteten und versuchten, sich hinter einem Karussell in Sicherheit zu bringen. Doch die Angreiferin verfolgte sie weiter.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Besucher des Spielplatzes wurden aufmerksam. Sie alarmierten per Notruf die Polizei. Einige Erwachsene stellten sich der 18-Jährigen in den Weg, die mit dem Messer in deren Richtung Stichbewegungen machte. Zwei beherzte Frauen konnten ihr aber schließlich die Waffe abnehmen und sie bis zum Eintreffen der Polizei in Schach halten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Die Polizei nahm die 18-Jährige fest. Ein Strafverfahren wegen Bedrohung mittels Messer und versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet. Da die junge Frau einen verwirrten und psychisch kranken Eindruck machte, kam sie in eine psychiatrische Klinik.

Von Andreas Krasselt