Hannover

Ist Jeanette D. (44) eine Gewohnheitsdiebin? Die pharmazeutisch-technische Angestellte (PTA), die sich zurzeit wegen gewerbsmäßiger Untreue vor dem Amtsgericht in Hannover verantworten muss, könnte rund 15 Jahre lang in der Apotheke geklaut haben, in der sie angestellt war. Ihre ehemalige Chefin (50) sagte am Montag aus, dass die 44-Jährige schon ab 2005 lange Finger gemacht haben könnte.

Die 50-Jährige, die die Apotheke bis 2010 betrieb, betonte, dass sie der Angeklagten „vertraut hat. Und ich mochte sie.“ Eines Tages sei ihr aber aufgefallen, dass 200 Euro in der Barkasse fehlten. Das habe sie unter den Angestellten auch kommuniziert. „Danach wurde die Methode geändert“, berichtete die Apothekerin: „Es fehlte fast jeden Abend Ware.“

Rückzieher gemacht

Um dem Schwund auf den Grund zu gehen, habe sie einen Profi engagiert, der die Inventur in der Apotheke machte, so die Ex-Chefin. Alles deutete auf Jeanette D. als Täterin hin: „Es gab eine geschlossene Beweiskette.“ Gefeuert hat sie die 44-Jährige dennoch nicht: „Ich habe einen Rückzieher gemacht. Ich konnte es mir einfach nicht vorstellen...“ Aus gesundheitlichen Gründen verkaufte die 50-Jährige schließlich die Apotheke.

Der neue Betreiber (48) zeigte Jeanette D. schließlich an. Angeklagt sind 125 Fälle aus den Jahren 2018 und 2019 mit einer Schadenssumme von rund 10.000 Euro. Der 48-Jährige hatte bei seiner Vernehmung in der vergangenen Woche aber durchblicken lassen, dass dies seiner Ansicht nach nur die Spitze des Eisbergs ist.

Bei der Durchsuchung der Wohnung der Angeklagten im Sommer 2019 hatten Polizisten größere Mengen Apotheken-Artikel, Medikamente und Kosmetika gefunden. „Ich war so dumm, ich habe nichts gestohlen“, soll Jeanette D. einem Beamten gesagt haben.

Dogukan Isik, der Anwalt der 44-Jährigen, erklärte den Satz damit, dass seine Mandantin eigenmächtig nicht gelieferte Artikel im Warenwirtschaftssystem der Apotheke aus dem Bestand genommen haben will – und so fälschlicherweise unter Diebstahlsverdacht geraten sei. Vielleicht war es so, vielleicht aber auch nicht: „Es gibt mehrere Möglichkeiten“, so Richter Luka-Andreas Lauenroth.

Viele Edel-Klamotten gefunden

Was offenbar bei Jeanette D. gar nicht passt, hatten Polizisten in einem Vermerk festgehalten. Bei der Razzia waren in ihrer Wohnung auffällig teure Kleidung und zahlreiche Accessoires namhafter Designer entdeckt worden. Das ganze Zeugs sei – so die Beamten – nicht in Einklang zu bringen mit dem Einkommen der PTA und ihrem Gatten, einem angestellten Maler.

Fortsetzung am 17. September.

Von Britta Mahrholz