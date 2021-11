Hannover

Vor genau neun Jahren wurde Mike K. als Vorzeigeerzieher präsentiert. Er stellte sich der Neuen Presse für einen Artikel über den Mangel an männlichen Mitarbeitern in Kitas zur Verfügung. An diesem Mittwoch stand er als mutmaßlicher Kinderschänder vor der Jugendkammer 1 des Landgerichts Hannover.

Die Taten scheinen unfassbar: 120-mal soll er sich in den Jahren 2004 bis 2020 an Mädchen im Alter von sechs bis acht Jahren vergangen haben. Also fast während seiner gesamten beruflichen Laufbahn. Die Anklageschrift nennt acht Opfer. Zwei oder drei der Mädchen sollen sogar etwa 30-mal von dem heute 41-Jährigen bedrängt worden sein, andere nur ein- oder zweimal. Die Verlesung der Anklageschrift dauerte fast eineinhalb Stunden.

K. war Erzieher in der Awo-Kita Wiehbergstraße. Eltern, die ihre Kinder in der Einrichtung betreuen ließen und aktuell lassen, sind entsetzt. Der Angeklagte suchte sich seine Opfer aber nicht im Kindergarten, sondern im angeschlossenen Hort. Einige Taten soll er in der Einrichtung begangen haben. Doch nutzte er den Kontakt zu den Mädchen offenbar auch aus, um ihnen private Nachhilfestunden zu erteilen – und sich dabei an ihnen zu vergehen.

Kita Wiehbergstraße: Hier war Mike K. seit fast 20 Jahren beschäftigt. Die Einrichtung, die auch einen angeschlossenen Hort hat, gilt bei den Eltern als besonders familienfreundlich. Quelle: Samantha Franson

Angeklagten droht hohes Strafmaß

Von den angeklagten 120 Fällen sind 36 laut Staatsanwaltschaft Fälle schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Dort sieht das Strafgesetzbuch pro Fall eine Mindeststrafe nicht unter zwei Jahren vor. Auch wenn es in solchen Verfahren bei einer Verurteilung nicht zu einer einfachen Summierung der Mindeststrafen jedes einzelnen Falls kommt, muss der Mann mit einer hohen Gesamtstrafe rechnen. Der Vorsitzende Richter Stefan Lücke stellte ihm allerdings nach der Verlesung der Anklageschrift bei einem Geständnis Strafmilderung in Aussicht.

Verteidiger stellt Geständnis in Aussicht

Denn bei einem umfassenden Geständnis müssten die Opfer nicht aussagen, würden also weitere Traumatisierungen durch die Rekapitulierung der Ereignisse vor Gericht vermieden. „Wir haben eine Einlassung zum nächsten Verhandlungstermin angekündigt“, erklärte Pflichtverteidiger Michael Tusch. „Mein Mandant wird zum größten Teil gestehen.“ Über den Vorwurf des schweren Missbrauchs gebe es aber möglicherweise unterschiedliche Einschätzungen.

Tusch will vor dem nächsten Termin mit der Staatsanwaltschaft Gespräche führen. „Jetzt geht es aber erstmal darum, den Mädchen die Aussagen zu ersparen. Das ist der erste Schritt.“ Die Opfer wurden zumindest für die nächste Sitzung am 19. 11. zunächst wieder ausgeladen. Insgesamt sind aktuell acht Verhandlungstage angesetzt, was sich bei einem umfassenden Geständnis verkürzen dürfte. Es steht zu erwarten, dass bei detaillierten Aussagen zu einzelnen Taten die Öffentlichkeit von der Verhandlung ausgeschlossen wird.

Angeklagter präsentierte sich als sensibler Erzieher

In dem Gespräch, dass der Angeklagte Anfang November 2012 mit der Neuen Presse führte, sagte er, es sei spannend, den Kindern etwas zu vermitteln, „nicht nur Wissen, sondern auch die emotionale und soziale Ebene zu fördern.“ Er präsentierte sich als sensibler und aufgeschlossener Mensch, der schon früh für den Beruf des Erziehers „Feuer gefangen“ habe – bei einem Schülerpraktikum, das er ebenfalls in der Kita Wiehbergstraße absolviert hatte.

Dass der Beruf Erzieher für Männer nicht ganz unverfänglich sein könne, räumte er ein. Insbesondere beim Wechseln von Windeln. Oder auch beim Kuscheln. Am liebsten sei er mit den Kindern unterwegs gewesen, etwa im Schwimmbad. „Da kann ich sie auch schon mal hochschmeißen und ins Wasser werfen“, hatte er damals gesagt. Aber er habe schnell eine Sensibilität dafür entwickelt, welche Art von Nähe er zulassen könne. Wobei er für sich selbst offenbar zu weite Grenzen gezogen hat.

Von Andreas Krasselt