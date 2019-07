HANNOVER

Der Mordprozess gegen Heinz B. (30) entwickelt sich immer mehr zu einer Hängepartie. Anstatt am Montag das Urteil zu verkünden, verlas der Vorsitzende Richter, Stefan Joseph, 21 Dokumente. Notwendige Prozess-Routine. Das Problem des Richters: die einzige Tatzeugin, eine Crack-Abhängige (17), ist untergetaucht.

Heinz B. wird beschuldigt am 29. Dezember 2018, einen flüchtigen Bekannten im Schlaf erstochen zu haben. Der Angeklagte, das mutmaßliche Opfer und dessen Freundin hatten am Steintor gefeiert. Die Feier mit Alkohol und Crack ging in der Wohnung von Heinz B. in der Hainhölzer Straße weiter.

Angeklagter spricht von Notwehr

Der Angeklagte erklärte vor der Schwurgerichtskammer, dass er zuerst von dem 29-Jährigen angegriffen und gestochen worden sein soll. Er habe dann nach einem Messer gegriffen, um sich zu verteidigen. In dem Getümmel sei auch die Zeugin an der Hand verletzt worden. Heinz B. und die 17-Jährige seien dann blutend auf die Straße gelaufen.

Aber: „Mein Mandant kann sich an fast gar nichts mehr erinnern“, sagte Anwalt Anselm Schanz. Klar ist aber, dass Heinz B. selbst lebensgefährlich mit dem Messer verletzt wurde. War es die letzte Abwehrreaktion des Opfers? Oder hat das Opfer zuerst zugestochen? Der Angeklagte hatte zum Tatzeitpunkt 3,07 Alkohol im Blut plus andere Drogen.

Zeugin haut vor Aussage ab

Nur die junge Zeugin war bei dem Angriff dabei. Am vorvergangenen Freitag sollte sie im Landgericht Hannover aussagen. Sie erschien auch, aber nur um kurz vor ihrer Vernehmung zu verschwinden. Bislang konnte die Polizei sie nicht auffinden. Nach NP-Informationen soll sie sich täglich am „Stellwerk“ aufhalten (Augustenstraße 10). Dort können Drogenabhängige unter Aufsicht, Rauschgift konsumieren. Luftlinie etwa 150 Meter vom Landgericht entfernt.

Nun hofft die Schwurgerichtskammer, dass die Zeugin bis zum 20. August wieder auftaucht beziehungsweise von der Polizei aufgegriffen wird. Dann soll sie aussagen. Was von ihrer Aussage zu halten sein wird, ist dann die zweite Frage. Laut Anwalt Schanz hat sie die Verletzung des Angeklagten nicht gesehen. Was wiederum schwer vorstellbar ist, weil sie ja den vermeintlichen Mord erlebt haben will. Aber wie gesagt, sie stand auch unter Crack.

Von Thomas Nagel