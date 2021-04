Hannover: Kippt das OVG heute die Ausgangssperre?

Hannover

Rund 70 Klagen und Eilanträge gegen die Ausgangssperre in der Region Hannover liegen beim Verwaltungsgericht. Das teilte die Sprecherin des Gerichts, Nassim Eslami, am Dienstag mit. Am Karfreitag hatte das Verwaltungsgericht sich gegen die Rechtmäßigkeit der Maßnahme gegen die Pandemie ausgesprochen. Die Entscheidung hebt aber nur das Ausgehverbot für die vier Kläger auf.

Die Region legte beim Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg Beschwerde ein. Schon heute im Laufe des Tages könnte der 13. Senat eine Entscheidung treffen, erklärte eine Gerichtssprecherin. Kippen die Lüneburger Richter die Ausgangssperre?

Die Region Hannover hatte vom 1. bis 12. April von 22 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre verhängt. Grund ist die nach wie vor hohe Inzidenz von mehr als 100 Infizierten auf 100.000 Einwohner. Das Verwaltungsgericht hatte die Verhältnismäßigkeit dieser Verordnung infrage gestellt. Die 15. Kammer sah auf der einen Seite den erheblichen Eingriff in die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte. Auf der anderen Seite den Infektionsschutz. Bei dieser Güterabwägung sahen die Verwaltungsrichter die Sinnhaftigkeit des Ausgehverbots nicht ausreichend erklärt.

Was passiert, wenn die OVG-Richter die Ausgangssperre kassieren? Der Region als Verwaltungsbehörde blieben dann zwei Möglichkeiten. Entweder hebt die Region ihre Verfügung auf, und die Ausgangssperre ist Geschichte. Oder es bleibt bei der Ausgangssperre, allerdings mit einer modifizierten Regelung, die dem Urteil angepasst ist. Regionssprecherin Christina Kreutz wollte sich nicht dazu äußern. „Warten wir die Entscheidung erstmal ab“, meinte sie.

Von Thomas Nagel