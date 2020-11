Hannover: Kinderwagen angezündet – Vater und zwei Monate altes Kind verletzt

Hannover

Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Hannover: Unbekannte haben in einem Wohngebäude in der Südstadt einen Kinderwagen angezündet. Ein Bewohner (31) und sein zwei Monate altes Kind wurden mit Verdacht auf Rauchvergiftung in eine Klinik eingeliefert.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Brand in dem Mehrfamilienhaus am Bertha-von-Suttner-Platz am Montag zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr gelegt worden. Der 31-jährige Bewohner war durch den Alarm eines Rauchmelders auf das Feuer aufmerksam geworden. Als er im Treppenhaus nachschaute, bemerkte er, dass im Erdgeschoss sein abgestellter Kinderwagen in Flammen stand.

Anzeige

15.000 Euro Schaden

Nachbarn und die Polizei konnten mit mehreren Feuerlöschern den Brand eindämmen, bevor er durch die Feuerwehr abschließend gelöscht wurde. Durch Rauch wurden der 31-Jährige und sein zwei Monate alter Säugling verletzt. Beide kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Eine weitere Bewohnerin wurde vor Ort behandelt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Das Treppenhaus wurde erheblich beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 15.000 Euro.

Zur Aufklärung der Tat bittet die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0511/1095555 zu melden. Die Ermittler wenden sich insbesondere an Besucher, die sich zum Zeitpunkt des Brandes auf einem stark frequentierten Spielplatz aufgehalten haben, der sich gegenüber dem Hauseingang befindet.

Von Britta Mahrholz