Hannover

Politiker, Pfarrer, Ärzte, Lehrer, Handwerker, Erzieher – es geht quer durch alle Berufs- und Altersgruppen. Auch in allen Gesellschaftsschichten sind die Täter zu finden. Und immer mehr von ihnen werden erwischt: Die Zahl der Verfahren, die die Polizeidirektion (PD) Hannover wegen Besitzes und/oder Verbreitung von Kinderpornografie einleitete, ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Das hat Folgen: Auf der Suche nach Beweisen haben Kripo-Beamte 2021 in der Landeshauptstadt und im Umland an jedem Werktag durchschnittlich fast zwei Wohnungen durchsucht.

Bei der Fahndung nach Kinderporno-Konsumenten und -Händlern haben es die Ermittler mit unvorstellbaren Datenmengen zu tun, durch die sie sich durcharbeiten müssen. Beispiel: 2020 wurde in ganz Niedersachsen ein Datenvolumen von 2,3 Millionen Gigabyte untersucht – bei 39 Prozent handelte es sich um strafrechtlich relevante Kinderpornos.

74 Prozent mehr Kinderporno-Verfahren

Dass immer mehr schmutziges Bild- und Videomaterial, das den Missbrauch von Kindern zeigt, im Umlauf ist, wirkt sich auch auf die Anzahl der Ermittlungsverfahren im Bereich der PD Hannover aus. Mit einer massiven Steigerung: 2017 gab es 157 Anzeigen, 2018 waren es 184 und 2019 bereits 284. Im Jahr 2020 zählte die Polizei 273 Verfahren wegen Kinderpornografie. Die Steigerung innerhalb von vier Jahren beträgt knapp 74 Prozent.

Kripo-Chef Ralf-Günter Goßmann: 453 Durchsuchungsbeschlüsse wurden bei Verdächtigen 2021 vollstreckt. Quelle: Behrens

Der Trend setzt sich offenkundig 2021 fort. Konkrete Zahlen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik liegen noch nicht vor, aber: „Ich rechne wieder mit einer signifikanten Steigerung“, prognostiziert Hannovers Kripochef Ralf-Günter Goßmann.

Die Anzahl der Durchsuchungsbeschlüsse, die die Fahnder im vergangenen Jahr bei mutmaßlich Pädophilen vollstreckten, deutet jedenfalls darauf hin. 453 richterliche Anordnungen wurden umgesetzt – durchschnittlich klingelten die Beamten damit jeden Werktag an fast zwei Wohnungstüren, um bei mutmaßlichen Kinderporno-Konsumenten und –Händlern zu durchsuchen. Sichergestellt wurden meist Rechner, Notebooks, Handys, Sticks und andere Speichermedien.

Dass die Polizei 2022 vermutlich noch mehr Kinderpornografie-Verfahren auf den Tisch bekommt, hat auch mit „NCMEC“ zu tun. Das „National Centre for Missing and Exploited Children“ ist eine US-amerikanische Organisation, die Fälle von vermissten oder ausgebeuteten Kindern bearbeitet. „NCMEC“ meldet Verdachtsfälle von Kinderpornografie in Deutschland an das Bundeskriminalamt (BKA). Wurden User mit Wohnsitz in der Region Hannover identifiziert, läuft die Maschinerie an: Die Polizisten erwirken Durchsuchungsbeschlüsse, filzen die Wohnungen der mutmaßlichen Täter, stellen belastendes Material sicher, sichten es und leiten das Verfahren nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft weiter – am Ende müssen sich die Kinderporno-Konsumenten und -Händler in der Regel vor Gericht verantworten.

Rund ein Dutzend Kriminalisten sichten Kinderpornos

Die Einheit, die bei der Polizei für die Bekämpfung von Sexualstraftaten zuständig ist, wurde wegen der Zunahme der Verfahren inzwischen verstärkt. Ein gutes Dutzend Ermittler machen den harten Job. Sie sichten Tag für Tag Kinderporno-Bilder und -Videos, die andere Menschen schwer bis gar nicht ertragen können.

Harter Job: Etwa ein Dutzend Beamtinnen und Beamte sichten bei der Polizei in Hannover sichergestellte Kinderporno-Bilder und -Videos. Quelle: dpa

„Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Bekämpfung der Kinderpornografie werden täglich mit dem Leid der missbrauchten Kinder konfrontiert. Innerhalb der vielen Tätigkeiten im kriminalpolizeilichen Bereich ist das eine sehr belastende Ermittlungsarbeit“, betont Kripochef Goßmann. Deswegen werde in dem Bereich nur Kriminalistinnen und Kriminalisten eingesetzt, die sich freiwillig für den Job gemeldet haben. Fest zur Einheit gehören die Beamtinnen und Beamten erst nach einer Hospitation.

Hohe Motivation bei der Überführung der Täter

Und auch danach können sie sofort wieder aufhören, wenn sie die Arbeit nicht mehr machen können oder wollen: „Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe eine interne Kündigungsfrist von einem Tag, wenn die Tätigkeit zu belastend wird. Auf Grund der sehr hohen Motivation, die Täter zu überführen und fortdauernden Missbrauch zu unterbinden, kommt das allerdings sehr selten zum Tragen“, so der Leitende Kriminaldirektor. Steigt die Zahl der Verfahren gegen Kinderporno-Konsumenten und -Händler in Hannover weiter, werde eine weitere Aufstockung des Personals geprüft.

Von Britta Mahrholz