Hannover

„Die Auseinandersetzung mit Literatur erweitert das Denken, macht uns sensibel und empathisch für die Welt“, sagt Nina Weger. Weil bei vielen Kindern Literatur heutzutage aber zu kurz kommt, hat sie gemeinsam mit Julia Kronberg das Kinderliteraturfestival Salto Wortale auf die Beine gestellt. Zum zweiten Mal findet es bereits statt – und zwar von Sonntag, 26. Mai, bis Mittwoch, 29. Mai. Natürlich im Zirkuszelt, wie es sich für angehende Wortakrobaten gehört.

Insgesamt 1300 junge Besucher entdecken dann an drei Tagen literarisch die Welt – hören Lesungen, verarbeiten das Gehörte kreativ in Workshops in den zehn Zelten auf der Wiese neben dem Neuen Rathaus. 250 Schüler zwischen acht und elf Jahren aus mehr als 20 Schulen der Stadt und der Region kommen täglich zum Vormittagsprogramm. Das nachmittägliche Rahmenprogramm ist für alle jungen Spontan-Besucher offen.

Geschichten aus Europa

Ziel der Organisatoren ist es, die Texte inhaltlich zu erfassen – also das, was vielen Kindern inzwischen abhandenkommt. „Ab der fünften Klasse bricht das Interesse am Lesen bereits oft ein, weil andere Interessen zunehmen“, sagt Hannovers Bibliotheksdirektorin Carola Schelle-Wolff, die organisatorisch ebenfalls mit von der Partie ist.

Schwerpunkt legt das Festivals dieses Jahr auf „Geschichten aus Europa“ – passend zur Europawahl. Mit Büchern aus allen Ecken des Kontinents, darunter „Heidi“, „Emil und die Detektive“, „Pinocchio“, „ Robin Hood“, „ Pippi Langstrumpf“, „Der kleine Nick“ oder „Don Quichotte“ wird Europa literarisch erfahrbar, seine Gemeinsamkeiten, aber auch seine Vielfalt.

Es geht um den Spaß

Zum Tagesablauf: Zunächst wird ein Text vorgelesen, mit dem sich dann inhaltlich beschäftigt wird. Etwa, indem zu Pinocchio ein Theaterstück entwickelt oder mit „ Robin Hood“ Gerechtigkeit thematisiert und Bogenschießen geübt wird, erklären die Organisatoren. „Es geht bei diesem Literaturfestival nicht um Lesung, Lesung, Lesung – sondern um Spaß“, betont Kronberg.

Der kommt auch im Rahmenprogramm nicht zu kurz: etwa am Sonntag ab 10 Uhr mit dem Eröffnungsfest, inklusive Europa-Lese-Rallye. Gelesen wird natürlich aber auch: etwa aus „Die drei Fragezeichen Kids“ (15 Uhr) und aus „Das wilde Pack“ vom Autoren Boris Pfeiffer persönlich (11.30 Uhr). Aber auch ernstere Themen kommen zum Tragen, etwa am Montag ab 15.30 Uhr: Da liest Jugendbuchautorin Clémentine Beauvais aus „ Brexit Romance“ (ab 14 Jahre). Eine Bilderbuch-Rallye mit Expertentipps findet am Dienstag von 15.30 bis 16.30 Uhr statt. Die Aktion soll neugierig auf Bücher machen, der Eintritt ist frei. Einziger nicht kostenfreier Begleitprogrammpunkt: Das Kino am Raschplatz zeigt nach Festivalende die zwei Filme „Der kleine König Macius“ (ab 30. Mai; FSK 0) und „Der kleine Nick macht Ferien“ (ab 2. Juni; FSK 0).

Übrigens: Ein drittes Literaturfestival Salto Wortale in 2020 steht laut den Organisatoren bereits fest. Weiter Infos dazu und zum Programm in diesem Jahr, unter www.saltowortale-hannover.de.

Von Simon Polreich