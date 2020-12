Hannover

Eine gute Nachricht kurz vor Weihnachten: Der traditionsreiche Kinderladen Edenstraße ist offenbar gerettet. Die Stadt ist mit dem Vorschlag einverstanden, die frei werdenden Kita-Container am Spielpark List in der Isernhagener Straße ab Sommer 2022 der Elterninitiative zur Verfügung zu stellen.

Auch das wird wohl nur ein Provisorium sein, doch die Möglichkeiten am Spielpark bieten weitere Chancen. „Die Verwaltung denkt darüber nach, auf dem Gelände neue Gebäude zu errichten“, so Christopher Finck, jugendpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion, auf Anfrage zur NP. Finck hatte zusammen mit Kollegen aus dem Bezirksrat Vahrenwald-List und Elternvertretern ein sichtlich konstruktives Gespräch mit Jugenddezernentin Rita Maria Rzyski geführt.

„Die Finanzierung eines Neubaus ist natürlich noch nicht gesichert“, sagt er. Aber Verwaltung und Politik hatten dem Kinderladen ja bereits vor einiger Zeit ihre breite Unterstützung zugesichert. Finck: „Jetzt hat der Kinderladen eine echte Perspektive.“

Es war die letzte Chance

Der Mietvertrag für die Räumlichkeiten in der Edenstraße läuft Ende 2022 aus. Um Planungssicherheit auch für die Eltern zu erzeugen, musste jetzt eine klare Lösung gefunden werden. Eine Verlängerung des bestehenden Mietverhältnisses war unmöglich, auch ein angedachter Umzug in den ehemaligen Tierstall auf dem Wakitu-Spielplatz in der Eilenriede ließ sich nicht realisieren. Da war die Idee mit den Containern am Spielpark die letzte Chance.

Die dortige Kita zieht in den Neubau auf dem Gelände der Grundschule am Welfenplatz. Nun können die frei werdenden Räume nach Auskunft Fincks ab Sommer 2022 kurzfristig genutzt werden. „Die Zukunft des Kinderladens ist gesichert“, so der SPD-Politiker.

