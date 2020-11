Hannover

Die Corona-Pandemie stellt auch die Kleinsten vor große Herausforderungen: 50 Kita-Kinder und neun Erzieher der AWO Kita Voltmerstraße in Hainholz mussten kürzlich in Quarantäne geschickt werden. Nur eine von vielen: In der gesamten Region sind aktuell 35 Kitas registriert, in denen es Covid-19-Fälle gibt, gab die Region auf NP-Anfrage bekannt.

Grund waren die infizierten Eltern eines der Kinder an der Voltmerstraße, das dann auch positiv getestet wurde. Die 55 Jungen und Mädchen einer anderen Kohorte der Kita konnten bleiben und weiterspielen. „Wir haben festgestellt, dass unsere Notfallkonzepte greifen“, sagte Leiter Markus Stünkel. Burkhard Teuber, Vorsitzender der AWO Region Hannover, weiß aber auch: „Fast jeden Tag kommt derzeit eine neue Kita hinzu“, die von zeitweiligen Schließungen und/oder Quarantäneanordnungen betroffen seien. So stehe die Kita Voltmerstraße nur exemplarisch für viele der insgesamt 49 Kindertagesstätten der AWO Region. Für Beschäftigte und Eltern würde die Situation eine große Belastung darstellen, so Teuber.

Anzeige

Die allgemein gestiegenen Infektionszahlen würden sich eben auch in Kitas zeigen, betonte Regions-Sprecher Christoph Borschel. Allerdings hätten sich Kitas in der Vergangenheit und auch derzeit nicht als Infektionsherde erwiesen. „Der Großteil der Infektionen lässt sich auf private und familiäre Umfelder zurückverfolgen. Die Infektionen werden also überwiegend von außen hereingetragen.“

„Kinder wollen und müssen auch kuscheln“

Das bestätigt auch der Kinderarzt Thomas Buck. Es seien nicht die Kinder, die das Virus weitertragen, sondern eher Eltern oder Erzieher. „Wir sind vier Ärzte hier, gefühlt haben wir von keinem einzigen Kleinkind gesehen, dass es die Familie angesteckt hat. Die Infekte gehen immer von den Großen zu den Kleinen.“ Das heißt mit Blick auf die Kitas: „Ein kranker Erzieher ist für ein Kind gefährlicher als umgekehrt“ sagt er der NP. Die Erzieher könnten sich weniger davor schützen, dass Kinder kuscheln wollen. „Das sollen die auch nicht, die Kindern brauchen das auch für ihre Entwicklung.“ Das bestätigt auch Kita-Leiter Stünkel: „Wir laufen hier nicht mit Masken herum. Wenn ein Kind traurig ist, wird es getröstet und in den Arm genommen. Alle handeln zum Wohle der Kinder.“

Virenlast wird nicht ausgehustet

Die Erwachsenen sind tatsächlich auch besser geschützt, weiß Kinderarzt Buck. Dass Kinder nicht so infektiös wären wie Erwachsene, habe einen einfachen Grund. Die Virenlast wäre im Rachen selbst zwar ähnlich hoch wie bei Erwachsenen, Kinder könnten aber durch Husten keine so hohen Virenmengen mobilisieren. „Der Hustenausstoß ist nicht so hoch.“

Dennoch sollten auch diese Erkenntnisse auf keinen Fall zu Kita-Schließungen führen. Buck sagt: „Wenn immer es geht, sollten die Kita-Betreuung aufrecht erhalten bleiben. Die Kinder brauchen das für ihre Entwicklung.“ Und fügt mit einem Augenzwinkern eine weitere Realität hinzu. „Die Eltern brauchen das auch, weil die sonst wahnsinnig werden“, wenn die Kitas alle geschlossen würden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Masken: Nervig, aber hocheffektiv

Das gelte auch für die Grundschulen, diese „sollten auf jeden Fall offengehalten werden“. Schülergruppen auch in weiterführenden Schulen könnten in Gruppen getrennt werden, „und wenn die Großen FFP-2-Masken tragen, dann müssen die anderen nicht einmal in Quarantäne, wenn einer in der Klasse positiv ist“. Letztlich würde es reichen, wenn die Sitznachbarn von Infizierten in Quarantäne gingen. Diese FF2-Masken für ältere Schüler wären sinnvoll. „Wir alle sind zwar genervt vom Maskentragen, aber der Mund-Nasen-Schutz ist hocheffektiv.“ Bucks klare Forderung: „Bitte eine Maskenpflicht für Schüler – und cool wären FFP-Masken für die älteren Jahrgänge.“

Von Petra Rückerl