Hannover

Kinder und Jugendliche hat der Corona-Lockdown im Frühjahr besonders hart getroffen. Doch wie drastisch die Folgen für die Entwicklung und Gesundheit der Kinder tatsächlich waren, belegen jetzt Daten der Region Hannover aus den Schuleingangsuntersuchungen nach dem ersten Lockdown. Bei diesen Untersuchungen werden alle Kinder, die das Einschulungsalter erreicht haben, sowohl körperlich als auch kognitiv durchgecheckt. Pro Jahr sind es in der Region rund 10.000 Kinder.

Demnach waren die Erstklässler in Hannover und dem Umland in diesem Jahr übergewichtiger, motorisch ungeschickter und konnten schlechter Deutsch sprechen als im Vorjahr. „Die Auswertungen zeigen, dass der Lockdown tatsächlich Auswirkungen auf die Kindergesundheit hatte. So konnte Sprachförderung nicht stattfinden, insbesondere fehlte für viele Kinder nicht-deutscher Herkunft in dieser Zeit der Kontakt zur deutschen Sprache“, heißt es in dem Bericht.

Anzeige

Corona-Krise sorgt für erhöhten Sprachförderbedarf

Der festgestellte Sprachförderbedarf stieg von 18,4 Prozent auf nun 21,2 Prozent an. Ebenso nahm der Anteil der Kinder, die nur eingeschränktes oder gar kein Deutsch sprechen um fast drei Prozent zu. Auch die Feinmotorik der Kinder habe sich „signifikant verschlechtert“. Im vergangenen Jahr hatten schon fast 27 Prozent einen „auffälligen Befund“ – im Corona-Jahr waren es schon 30 Prozent. Die Schulärzte schließen nicht aus, dass weitere Förderbedarfe in anderen Entwicklungsbereichen möglicherweise erst zu einem späteren Zeitpunkt sichtbar werden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Zudem hätten sich die Kinder während des ersten Lockdowns viel weniger bewegt und stattdessen mehr Zeit mit Fernsehen, Handys oder Spielekonsolen verbracht. So lag bei 7,1 Prozent der Kinder der tägliche Medienkonsum bei mehr als zwei Stunden – im Vorjahr waren es nur 4,7 Prozent. Auch haben immer mehr Erstklässler schon einen eigenen Fernseher im Kinderzimmer. Weniger Bewegung und mehr Fernsehen hätten sich negativ auf die Motorik sowie das Gewicht der Kinder ausgewirkt, so die Region. Auch begünstige ein hoher Medienkonsum Sprachdefizite von Kindern.

Lockdown macht Kinder trauriger, ängstlicher, wütender

Und auch das Wohlbefinden der Kinder hat im Corona-Lockdown Schaden genommen: Viele Kinder litten darunter, Freunde und Großeltern nicht zu sehen und ihren Hobbies nicht nachgehen zu können. Fast jedes dritte Kind war daher häufiger traurig, jedes Vierte ängstlicher und jedes Fünfte hatte öfter Wutanfälle, berichteten Eltern. Insgesamt seien Familien im Lockdown stärker belastet gewesen, rund 60 Prozent fehlten in der Zeit alternative Betreuungsmöglichkeiten oder der Anspruch auf eine Notbetreuung. Die Folge: Mehr Streit in den Familien. Jede fünfte Familie hatte zudem finanzielle Sorgen.

Die Statistiker der Region betonen, dass Angaben zu Wohlbefinden und Familienleben nicht repräsentativ sind. Die Daten der Schuleingangsuntersuchungen mussten zudem statistisch geglättet werden, da die Untersuchungen aufgrund der Pandemie im Frühjahr monatelang ausgesetzt wurden. Erst nach dem Lockdown wurden sie wieder aufgenommen. Dennoch sei durch eine besondere Gewichtung ein direkter Vergleich mit den Daten aus dem Vorjahr möglich.

Von Britta Lüers