Gegen sogenannte Elterntaxen engagieren sich in Hannover gleich mehrere Verbände und Initiativen. So informiert die Verkehrswacht Hannover regelmäßig über Gefahren für Kinder. „Manche Eltern stellen sich ins Halteverbot vor Schulen und stören die Abläufe. So kommt es oft zum Verkehrschaos“, sagt Detlef Meese von der Verkehrswacht. „Wir sollten Kindern zudem Erfahrungen im Straßenverkehr sammeln lassen. Die sammeln sie nicht, wenn sie nur im Auto sitzen.“

Dem schließt sich Roland Tunsch, Geschäftsführer des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes Hannover (GUVH) und Landesunfallkasse Niedersachsen, an. Im Auto hätten Kinder keine Bewegung. „Wer zur Schule läuft, kommt dagegen hellwach an und hat ganz nebenbei Orientierungssinn und Aufmerksamkeit geschult.“ Wenn die Wegstrecke zu lang ist, könnten Eltern die Kinder auch an einer geeigneten Stelle 500 Meter von der Schule entfernt absetzen. „Kinder, die an der frischen Luft zur Schule gehen, erleben nicht nur aktiv ihre Umwelt. Sie lernen auch, selbst Verantwortung im Straßenverkehr zu übernehmen. Schritt für Schritt gehen sie in Richtung Selbständigkeit“ sagt Tunsch.

Verkehrswacht und GUVH sind nur zwei Partner der HAZ-Aktion Sicherer Schulweg. Das große kostenlose Familienfest zum Schulstart vermittelt seit mehr als 20 Jahren Verkehrssicherheit. Nach zwei Jahren Pause soll es am 28. August wieder laufen und Spielspaß mit Verkehrsprävention verbinden. jan