Hannover

Die Geschichte des vorbestraften, obdachlosen Mannes verstört. Bei einem Selbstmordversuch, bei dem der 24-Jährige von einem Zug überrollt wurde, verlor er seine Beine. Nachdem er aus dem Koma erwacht war und das Krankenhaus verlassen konnte, kam er in eine Pflegeeinrichtung. Er randalierte, beklaute seine Mitbewohner, beschimpfte das Personal und übergab sich nach Alkoholexzessen in seinem Zimmer.

Die meisten Menschen, die diese Schilderungen hören, suchen vermutlich das Weite. Nicht so Kim Fitz. Die 58-Jährige ist von Beruf rechtliche Betreuerin in der Region Hannover. Der Mann, dessen Unterstützung sie im Eilverfahren übernahm, ist einer von insgesamt 54 Menschen, die die Mutter dreier erwachsener Kinder zurzeit betreut. Daraus, dass die Betreuung des 24-Jährigen besonders herausfordernd ist, macht sie keinen Hehl. „Er hat eine einschneidende psychiatrische Gesundheitsstörung“, sagt Fitz, „die Betreuung wird voraussichtlich noch Jahre erforderlich sein.“

Immer mehr Menschen brauchen Unterstützung

1992 trat das Gesetz zur „Rechtlichen Betreuung“ in Kraft. Volljährigen kann eine rechtliche Unterstützung zur Seite gestellt werden, wenn sie psychisch erkrankt, geistig oder körperlich behindert, süchtig oder dement sind und ihre rechtlichen Angelegenheiten nicht mehr regeln können. Unterstützt werden Betroffene je nach Notwendigkeit in allen Belangen rund um Wohnung, Gesundheit und Vermögen, sowie in Rechts-, Antrags- und Behördenangelegenheiten und bei der Aufenthaltsbestimmung.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Die Zahl der Menschen, die Unterstützung benötigen, nimmt zu“, sagt Martin Härtel vom Team Betreuungsangelegenheiten der Region Hannover. 22.000 von Gericht bestellte Betreuungen gibt es derzeit in der Region. Rund die Hälfte liegt in den Händen von Familienangehörigen, etwa 11.000 Betreuungen haben 250 ehrenamtliche und 269 Berufsbetreuer übernommen. Vor allem der ehrenamtliche Bereich macht Härtel Sorge. Die Anzahl der Helfer geht zurück. 2015 engagierten sich noch 326 Betreuer ehrenamtlich. „Wie in allen gesellschaftlichen Bereichen wird es auch hier schwieriger, Freiwillige zu finden“, sagt Team-Leiterin Frauke Brinkmann.

Viele Betroffene sind überfordert

Dass immer mehr Menschen eine rechtliche Betreuung benötigen, die Zahl der Betreuer aber sinkt, ist ein bundesweiter Trend. Ein Grund sei die zunehmende Individualisierung. „Großfamilien, die die demente Großmutter auffangen, gibt es heute kaum noch“, sagt Härtel. Dazu komme eine komplexer werdende Welt, die Menschen mit geistigen Einschränkungen überfordere. „Früher hatten die Menschen ein Telefon, einen Energieversorger – das war‘s. Heute müssen Sie sich mit Computer, Internet, Handyverträgen, Tarifen für Mobilfunk, Gas und Strom beschäftigen“, sagt Hertel.

Haft, Psychosen, Schulden, Kündigungen, Mahnungen, Zwangsräumungen: Fitz weiß, welche Hürden das Leben bereithält und wieviel Kenntnisse und Beharrlichkeit Menschen nicht zuletzt auch im Umgang mit Behörden benötigen. Im Falle des 24-jährigen Schwerbehinderten galt es, Kostenübernahmen zu klären, eine Meldebescheinigung zu besorgen, Personalausweis und Grundsicherung zu beantragen, den Anspruch auf Abzweigung von Kindergeld geltend zu machen, den Schwerbehinderungs- und Pflegegrad feststellen zu lassen: „Ein langer Weg - wie soll das ein Mensch in solch einer Situation schaffen?“, fragt Fitz.

„Man kann richtig viel zum Guten bewirken“

Die ausgebildete Sozialpädagogin betont, dass ihre Unterstützung stets rein rechtlicher Natur ist. „Ich gehe mit den Leuten nicht Enten füttern.“ Und noch eines ist ihr wichtig: Ihre Unterstützung basiere auf Freiwilligkeit. „Gegen den Willen der Betreuten geht nichts. Dafür bräuchte ich einen gesetzlichen Beschluss.“ Dass es um das Image von rechtlichen Betreuern trotz der Gesetzesreform 1992, die unter dem Leitbild „Betreuung statt Entmündigung“ stand, noch immer nicht zum Besten bestellt ist, weiß Kim Fitz, doch ihren Kopf zerbricht sie sich darüber nicht.

„Wir sichern die Existenz von Menschen, die abgehängt sind und von denen viele nichts wissen wollen“, sagt sie. Ein Job, der einen unschlagbaren Vorteil hat: „Man kann richtig viel zum Guten bewirken.“

Von Julia Pennigsdorf