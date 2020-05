Nach Corona-Pause und Umbau: Kestner Museum öffnet endlich wieder

Hannover

„Es grünt so grün“ beginnt Thomas Schwark seinen Satz und meint damit aber nicht das „My Fair Lady“-Lied, sondern ganz schlicht den neu gestalteten barrierefreien Eingang zu seinem Kestner Museum am Trammplatz 3. Schwarz wirkt dennoch ganz beschwingt, denn endlich kann das Museum wieder Besucher empfangen, wenn auch auf die Anzahl 30 auf einmal beschränkt. Und man im Einbahnstraßensystem durchs Haus schlendern muss.

Baumaßnahmen noch nicht beendet

Baumaßnahmen und Corona hatten zuvor dafür gesorgt, dass das Leben hier still stand, was auch zu „zusammenbrechenden Einnahmen“ geführt habe. Aber nun ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Jedenfalls bis der zweite Bauabschnitt beginnt, Deckensanierung, Austauschen der Brandmeldeanlage, Einbauen von modernen technischen Installationen und dem Rauswurf der Innengerüste inklusive. Dann wird das Publikum wieder draußen vor der Tür stehen. „Wann das sein wird, können wir einfach noch nicht sagen“, so Schwark. Und auch nicht, was es kostet. Es klingt, als befände sich alles auf dem Prüfstand, mit zuweilen behäbigen Museen auf Sicht zu fahren, ist ja auch nicht einfach.

Aber das Kestner Museum ist im Hier und Jetzt – und damit auch in der digitalen Welt – angekommen. Die Münzsammlung und -ausstellung „Geld macht Geschichte“ hat jetzt eine Online-Präsenz (www.numismatik-in-hannover.de), auf der Online-Plattform museum-digital mit insgesamt 600 Museen sind auch „Sammlungen“ und „Objekte“ aus dem Kestner Museum zu sehen.

Prunksüchtiger Fürst aus Sachsen

Aber analog behält eben doch seinen Reiz. Wenn ein 121-Kilo-Mann zarte Porzellanfiguren und -tässchen sammelt, sind über diesen Mann auch schöne Geschichten zu erzählen. In diesem Fall handelt es sich um August dem Starken, dem pünktlich zu seinem 350. Geburtstag eine Sonderausstellung gewidmet ist. Die heißt „Prunk!“, bezieht sich auf den selbigen des sächsischen Kurfürsten, der eigentlich eher hinter dem Gold her war. Und dabei auf das „weiße Gold“ Porzellan stieß. Schöne Stücke, interessante Begebenheit, die noch bis zum 24. Januar 2021 angeschaut werden können.

Das Leben der Etrusker im Teppichformat

Eine weitere Sonderausstellung zielt nicht nur auf die Toskanafraktion, sondern schafft die auf neudeutsch „crossover“ genannte Verbindung zwischen den „Freuden der Etrusker“ (Name der Ausstellung) und der Kunst unserer Zeit. Die Berliner Künstlerin Linde Burkhardt nämlich entwarf sieben wunderschöne handgeknüpfte Teppiche, die sich mit dem Leben der Etrusker beschäftigen. Die Etrusker lebten 800 bis 50 vor Christus dort, wo heute Italienfreunde Urlaub machen: den Regionen Toskana, Umbrium und Latium. Diese Ausstellung ist bis zum 27. September zu sehen.

Neue Objekte für ägyptische Dauerausstellung

Die Dauerausstellung „Ägyptische Sammlung“ wurde übrigens auch aufgepeppt, Objekte ausgetauscht, Hieroglyphen zweisprachig übersetzt. Und eigene bisher unveröffentlichte Exponate sowie „sechs hochkarätige Leihgaben aus einer Privatsammlung“ gibt es ebenfalls zu sehen, verrät Kurator Christian Loeben.

Nach siebeneinhalb Monaten ist also wieder Leben in der Bude. Ab Mitte August soll es auch wieder Vorträge und „ab September das normale Programm“, so Vize-Direktorin Pia Drake, der in dieser Zeit vor allem die Schulklassen „extrem fehlen“.

Von Petra Rückerl