Hannover

Die Entscheidung war für sie klar. Aber Kerstin Tack hat nicht mal ihren Parteichefs oder den Vorsitzenden der Ortsvereine berichtet, dass sie im Herbst 2021 nicht mehr als SPD-Bundestagskandidatin im Wahlkreis 41 antritt. „Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt, mich noch einmal beruflich neu zu orientieren“, findet die 51-Jährige. „Das ergibt mehr Sinn, als wenn ich mit 57 oder 61 Jahren noch mal durchstarten will.“

Als Nachfolgerin von Gerd Andres war Tack 2009 nach einer Kampfkandidatur gegen den späteren Parteichef Alptekin Kirci erstmals der Einzug in den Bundestag gelungen. Zwei Legislaturperioden hatte die Sozialpädagogin in Berlin mitmischen wollen. Jetzt sind es drei, und das reicht ihr.

Anzeige

Mit Heil verhandelt

Der Schlussstrich hat nichts mit mangelndem Erfolg zu tun. Tack genießt hohes Ansehen in der Fraktion, deren sozialpolitische Sprecherin sie ist. An der Seite von Minister Hubertus Heil hat sie in der Corona-Krise die Soforthilfen, Konjunkturprogramme und Regelungen für den gesamten Arbeitsbereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik verhandelt.

Weitere NP+ Artikel

Für viele ist es offenbar undenkbar, dass jemand mit so viel Leidenschaft für seine Arbeit, so viel Gestaltungswillen und so viel Aussicht auf ein Bundestagsmandat auf gerade das verzichtet. Darum kursiert das Gerücht, der Rückzug habe mit gesundheitlichen Problemen zu tun. „Wer erzählt denn so was“, sagt Tack. „Ich bin kerngesund.“

Konkurrenz gesetzt

2017 hatte die Sozialdemokratin den Wahlkreis im Norden der Stadt mit 35,6 Prozent der Erststimmen gewonnen. Die CDU hatte damals den Ratsherrn und jetzt Parteichef Maximilian Oppelt ins Rennen geschickt (29,6 Prozent), die Grünen Swantje Michaelsen (9,1 Prozent). Beide wollen wieder antreten.

Der Jurist Oppelt (33, verheiratet) hatte sich damals in einer Kampfkandidatur gegen CDU-Urgestein Wilfried Lorenz durchgesetzt. Michaelsen, 40 Jahre alt, verheiratet und Mutter dreier Kinder, ist Geschäftsführerin des Radfahrerclubs ADFC. Sie sagt über sich: „Ich brenne für Mobilität und Feminismus, und das möchte ich einbringen.“

Viele winken ab

Wer die Nachfolge von Kerstin Tack bei der SPD antritt, ist offen. Lea Karrasch aus dem SPD-Ortsverein Vahrenwald-List und die Ratsfrau und schulpolitische Sprecherin Afra Gamoori sollen schon abgewunken haben. Auch Marc-Dietrich Ohse, Geschäftsführer der SPD-Ratsfraktion, sieht seine Zukunft nicht in Berlin, sagt er auf Anfrage.

„Wir haben viel Zeit zur Suche“, findet Tack. Erst im März 2021 würden die Kandidaten aufgestellt. Die SPD will jemanden, der alle mitreißt – und auf keinen Fall Auslese nach dem Champignon-Prinzip: Alle im Dunkeln lassen, und wenn sich hier und da ein Kopf zeigt: Sofort abschneiden!

Von Vera König