Hannover

Die gute Tat: Eine 29-jährige Kenianerin, die in Hannover lebt, hat am Montagvormittag in Groß Buchholz eine Geldbörse gefunden. Die enthielt neben Ausweisdokumenten, EC- und Kreditkarten auch rund 300 Euro Bargeld. Die junge Frau brachte ihren Fund umgehend zur Bundespolizei am Hauptbahnhof. Die Beamten konnten den Besitzer, einen 62-Jährigen aus Oberbayern, schnell ausfindig machen.

Der Mann ist derzeit beruflich in Hannover. Er erschien noch am selben Tag auf der Wache, um die verlorene Brieftasche zurückzuerhalten. Da man ihm die Adresse der Finderin geben konnte, darf die Frau vermutlich auf einen kleinen Finderlohn hoffen.

Von Andreas Krasselt