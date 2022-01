Hannover

Rund 150 Verstöße hat die Polizei allein beim jüngsten Protestmarsch der Gegner der Corona-Maßnahmen am Montag in Hannover registriert. Größtenteils handelte es sich um fehlende Mund-Nasen-Bedeckungen. Außerdem gab es sieben Straftaten, meist tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte. Landespolizeipräsident Axel Brockmann hatte kurz vor dem Jahreswechsel angedeutet, die Vergehen könnten unter Umständen schnell verfolgt werden. Doch nun zeigt sich: Zumindest in der Landeshauptstadt dauert es.

Die Polizeidirektion kann bislang gar nicht abschätzen, wie viele Ordnungswidrigkeiten schon erfasst wurden. „Wegen der Vielzahl können wir noch keine abschließende Auswertung vorlegen“, sagt Sprecherin Natalia Shapovalova. Darüber hinaus sei es schwierig, die Verstöße gegen das Versammlungsrecht einzelnen Gruppen zuzuordnen. Dafür sei die Protestmenge zu heterogen.

Die Region Hannover wiederum bearbeitet die erfassten Ordnungswidrigkeiten und verschickt dann Bußgeld-Bescheide. Dies sei bislang bei den Protesten noch nicht geschehen. Die ersten Verfahren seien erst zu Wochenanfang eingegangen. Auch die Widerspruchsquote sei deshalb unbekannt.

Corona-Protest: Wohl keine beschleunigten Verfahren

Und die sieben Straftaten? Wie Landespolizeipräsident Brockmann vergangene Woche sagte, seien beschleunigte Verfahren binnen weniger Tage denkbar. Auf Anfrage teilt die Staatsanwaltschaft Hannover jedoch mit, auf dem Weg bis dato nichts verfolgt zu haben. „Das beschleunigte Verfahren wird gewöhnlich bei einfachen Sachverhalten oder klarer Beweislage angewandt“, sagt Sprecherin Kathrin Söfker. Gemeint sind etwa Ladendiebstähle mit geständigem Täter. Allein schon wegen der konträren Ansichten von Corona-Protestlern und Polizei sei das eher weniger gegeben. Hier werde alles wie gewohnt verfolgt.

Seit Wochen ruft die Gruppe „Freie Niedersachsen“ zu Corona-Protesten auf. Offiziell angezeigt sind die Demos fast nie. Bewusst nennen die Teilnehmer das Zusammenkommen unverfänglich „Spaziergang“, weil einem das niemand untersagen könne – dabei sind Kundgebungen gar nicht verboten. Der Verfassungsschutz warnt bei den „Freien Niedersachsen“ vor einer zunehmenden Radikalisierung, bei ihnen engagieren sich demnach neben Impfgegnern und Pandemieleugnern auch Sympathisanten rechtsradikaler Ideologien und „Reichsbürger“.

Von Peer Hellerling