HANNOVER

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens hat nach Angaben der Region Hannover nicht zu einer Zunahme der häuslichen Gewalt gegenüber Frauen und Kindern geführt, wie es Experten zunächst befürchtet haben. Zu dieser Einschätzung seien die Frauenhäuser gekommen, teilte die Region Hannover in der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses mit. Es habe weder direkt bei den Frauenhäusern noch indirekt über die Polizei eine erhöhte Nachfrage nach Plätzen gegeben.

Trotz der besonderen Hygiene-und Infektionsvorschriften während der Pandemie konnte der Betrieb der Frauenhäuser in der Region Hannover durchgängig aufrecht erhalten werden. Einige Frauenhäuser hätten wegen der Abstandsregelungen auf eine Doppelbelegung der Zimmer verzichtet, so dass die kurzfristige Erweiterung der Kapazität durch das im April eröffnete Frauenhaus24 notwendig gewesen sei. 23 zusätzliche Schutzräume stehen seither zur Verfügung – mit Stand Mitte Mai seien 21 Plätze belegt gewesen. Zum Schutz der Opfer bleibt der Standort des Hauses geheim.

Frauenhaus24 auf der Suche nach einer ständigen Bleibe

In der Region Hannover stehen 119 Plätze für Frauen und ihre Kinder in den vier Frauenhäusern in Trägerschaft der Region und ein Objekt unter Leitung der Stadt Hannover zur Verfügung. Das Frauenhaus24 – geöffnet an sieben Tagen in der Woche rund um die Uhr – soll nur bis zum 30. Juni betrieben werden. Bis zum endgültigen Betrieb der Immobilie Ende des Jahres sollen die schutzsuchenden Frauen auf die restlichen Frauenhäuser verteilt werden. Frauenhaus24 wird gemeinsam von Stadt und Region betrieben, der Anteil der Region liegt bei 18.000 Euro monatlich.

In Niedersachsen gibt es insgesamt 42 Frauenhäuser, in denen jährlich rund 2200 Frauen mit etwa 2000 Kindern Schutz vor Gewalt suchen. Laut dem Sozialministerium sind knapp 70 Prozent der Plätze belegt. Im Schnitt wird jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben Opfer häuslicher Gewalt, jeden dritten Tag wird eine von ihnen umgebracht, so das Ministerium. Die Polizeidirektion Hannover verzeichnet sogar einen Rückgang seit dem Beginn der Pandemie. Die Zahl der Fälle von häuslicher Gewalt lag Ende Mai im niedrigen zweistelligen Bereich.

Von Andreas Voigt