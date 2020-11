Hannover

Hannovers Innenstadt im Abwärtsstrudel? Während sich Drogendealer, Rauschgift-Konsumenten, Obdachlose, Trinker und Bettler rund um den Raschplatz und auf anderen Plätzen immer weiter ausbreiten, ist der Handel auf dem Rückzug: Läden in der City stehen leer oder haben gerade Räumungsverkauf – seit Ende Oktober ist sogar Karstadt an der Georgstraße dicht. So kann es nicht weitergehen, sagt die CDU-Fraktion im Rat. Sie fordert eine „Task Force“, die aufeinander abgestimmte ordnungs-, wirtschafts- und sozialpolitische Konzepte entwickeln soll, um damit den weiteren Abstieg Hannovers stoppen. Das Konzept hat die CDU am Montag im Sportausschuss vorgestellt, erlitt dort aber ebenfalls eine Abfuhr wie zuvor im Bauausschuss – die Ampelgruppe ist gegen so eine „Task Force“.

Bereits vor der Corona-Pandemie sei deutlich geworden, dass es in der Innenstadt von Hannover diverse Problemfelder gebe, so die CDU. Die Aufenthaltsqualität werde aufgrund von Verschmutzungen, aggressivem Betteln und der sich ausbreitenden Drogen- und Trinkerszene zunehmend als unzureichend empfunden. „Insbesondere rund um den Hauptbahnhof ist die Situation nicht mehr tragbar, da auch das Sicherheitsempfinden der Bürger stetig abnimmt“, heißt in dem Antrag auf Einführung der „Task Force“.

CDU : „Brauchen neue Ideen für die Innenstadt “

Auch wirtschaftlich müsse sich die Innenstadt neu erfinden, findet die CDU. Leerstände und der Rückzug von inhabergeführten Geschäften seien die sichtbarste Auswirkung der mangelhaften Aufenthaltsqualität. Aber auch die Konkurrenz durch die Online-Handel mache den Einzelhändlern zu schaffen. „Es ist jetzt an der Stadt, neue Ideen zur Aufwertung der Innenstadt als Aufenthaltsort und Einkaufsmeile zu entwickeln und ideale Bedingungen für Einzelhandel, Gastronomie, Kultur und Sport zu schaffen“, hält die Fraktion fest. Auch städtebauliche Veränderungen müssten zur Attraktivitätssteigerung in Erwägung gezogen werden.

Der vom Oberbürgermeister angekündigte Dialog mit den Bürgern sei ein begrüßenswerter Schritt, denn Kommunikation mit den Menschen vor Ort sei wichtig und sinnvoll. Dieser Dialog brauche allerdings Zeit, die die Stadt in der aktuellen Situation nicht habe. „Er darf nicht als Ausrede für ein Abwarten herhalten“. Hannover könne es uns nicht leisten, erst zu handeln, wenn die Ergebnisse im Herbst 2021 vorlägen. „Viele Problemfelder sind bereits jetzt bekannt und müssen zeitnah angegangen werden“, heißt es weiter. Die Idee der CDU: Eine „Task-Force Innenstadt“ könne frühzeitig aktiv werden und die sichtbarsten Baustellen angehen. Die Ergebnisse des vom OB angeschobenen Bürgerdialogs könnten dann zu einem späteren Zeitpunkt in die Arbeit der Task-Force einfließen. Die Leitung der Task-Force soll Oberbürgermeister Belit Onay haben, denn das würde diesem Team den notwendigen Stellenwert verleihen und für eine entsprechende Priorisierung sorgen, so die CDU. „Wir müssen jetzt etwas tun, nicht erst in ein paar Jahren.“

SPD : „Zweigleisig fahren ist nicht sinnvoll“

Der Sportausschuss soll sich damit befassen, sagte Sportpolitiker Thomas Klapproth, weil auch „Gedanken aus dem Sport mit berücksichtigt werden sollen“. Gemeint waren damit Veranstaltungen wie Beach-Volleyball, Radrennen oder Skate by Night. Generell befand die Ampelgruppe jedoch, dass eine „Task Force Innenstadt“ nicht zielführend sei, da es bereits den vom Oberbürgermeister initiierten Bürgerdialog gibt, sagte etwa Jens Menge ( SPD). „Zweigleisig fahren ist nicht sinnvoll.“ Die CDU will die Konzepte von Task Force und Bürgerdialog am Ende zusammenführen und sieht beides als Ergänzung, drang damit aber (erneut) nicht durch.

