Hannover

Wegen des starken Schneefalls wird am Montag der Präsenzunterricht an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen im Umland sowie an den berufsbildenden Schulen in der Stadt ausfallen. Das teilte die Region Hannover am Sonntag mit.

Der Schülertransport sei zum einen nicht sichergestellt, außerdem solle vermieden werden, dass sich Lerngruppen in den Schulen womöglich vergrößerten, sagte Regionssprecherin Christina Kreutz. Das könne passieren, wenn zum Beispiel auch Lehrer wegen der Witterung die Schulen nicht erreichten und darum Kinder in den Lerngruppen umverteilt werden müssten. Homeschooling bleibe von der Absage des Präsenzunterrichts unberührt.

Unterricht in Hannover fällt aus

Anders verhält es sich an den allgemeinbildenden Schulen in der Stadt Hannover: Dort fällt der Unterricht am Montag ganz generell aus, egal ob in Präsenz oder auf Distanz, kündigte Stadtsprecher Dennis Dix am Sonntagabend an. Der Grund: Der Transport der Schüler sei wegen der witterungsbedingten Ausfälle bei der Üstra nicht gewährleistet, darum müsse der Präsenzunterricht ausfallen. Da die Stadt den Unterricht aber nur insgesamt ausfallen lassen könne, gelte dies sowohl für den Heim- wie auch für den Präsenzunterricht.

Von vek