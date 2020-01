Ins Künstlerhaus kommt kein Restaurant mehr

HANNOVER

Die scheinbar unendliche Geschichte um die Rückkehr einer Gastronomie im Künstlerhaus an der Sophienstraße (Mitte) ist nun doch beendet. Die Stadt hat jetzt einen Schlussstrich unter das Thema gezogen. Nach gutachterlicher Untersuchung der bauhistorischen Substanz steht fest, dass ein Wiederaufbau des Untergeschosses mit Gastronomie vier Millionen Euro kosten würde – „ohne finanzielle Risiken bei der statischen Unterfütterung“. Diese Zahlen hat die Kulturdezernentin in Vertretung, Konstanze Beckedorf, am Freitag im Kulturausschuss genannt. „Das ist nicht zu rechtfertigen. Die Kellergastronomie ist nicht umsetzbar.“

Das Fundament: eine Ansammlung von Backsteinen

Das Restaurant Maestro im Kellergewölbe und im Hof des Schauspielhauses war eine der schönsten Innenstadt-Gastronomien mit Biergarten. 2012 machte es dann dicht, seither suchte die Stadt Pächter, baute um, um das Lokal zeitgemäß zu machen. Der Anfang vom Ende: Um eine baurechtliche Genehmigung für die Gastronomie zu bekommen, musste die Stadt den Kellerboden um einen halben Meter absenken. Baufirmen stießen auf das 165 Jahre alte Fundament des Hauses – eine Ansammlung von Backsteinen, die in den Sand gelegt wurden, so Konstanze Beckedorf. „Mit viel technischem Aufwand hätten wir die Statik des Hauses sichern müssen, um eine Gastronomie im Keller möglich machen zu können.“

Stadt hat sich mit Pächter auf Vertragsauflösung geeinigt

Darauf verzichtet die Stadt jetzt. Sie will jetzt lediglich die Statik so weit herrichten, dass die Kellergewölbe als Lagerraum genutzt werden können. Eine öffentliche Nutzung soll es nun nicht mehr geben. Als Pächter für die Gastronomie hatte die Verwaltung Reiner Pröhl, Inhaber der Firma Food Line, gewonnen, der auch die Gastronomie eines Möbelhauses betreibt. Den Vertrag mit ihm habe man ohne Kosten für die Stadt auflösen können, so Konstanze Beckedorf weiter.

Politik wünscht sich Alternativen – die Stadt prüft

Keine vier Millionen Euro für die Herrichtung einer Gastronomie – dafür hatten die Kulturpolitiker Verständnis. Gleichzeitig baten sie die Stadt aber zu prüfen, ob eine Außengastronomie im Innenhof während der Sommermonate möglich sei. Alternativ soll sie auch nach einer Inhouse-Lösung im Künstlerhaus suchen. „Wir müssen sehen, ob das geht. Das Künstlerhaus wird stark in Anspruch genommen“, so die Kulturdezernentin in Vertretung.

Von Andreas Voigt