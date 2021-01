Die Fraktion Die Fraktion wollte mit einem Eilantrag im Verkehrsausschuss am Donnerstag erreichen, dass die Kapazität für Busse und Bahnen im Nahverkehr unverzüglich um ein Drittel eingeschränkt wird – um die Ansteckungsgefahr mit Corona zu reduzieren. Dafür fand sich aber keine Mehrheit. Busse und Bahnen fahren weiter uneingeschränkt im Nahverkehr.

