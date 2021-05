Hannover: Keine Müllabholung an Himmelfahrt

Hannover

Kein Müllwagen an Vatertag: An Christi Himmelfahrt am Donnerstag, 13. Mai, holt Aha keine Rest- und Bioabfälle, Gelben Säcke und Altpapier ab, wie das Unternehmen jetzt mitteilte. Die Abfuhr wird am Freitag, 14. Mai, vollständig nachgeholt.

Die Abfuhr am Freitag verschiebt sich daraufhin auf Samstag, 15. Mai. Übrigens: Diese Regelungen beziehen sich auch auf die Abholung der gelben Säcke im Umland der Region Hannover durch Remondis. Die Deponien und Wertstoffhöfe bleiben an Himmelfahrt ebenfalls geschlossen. Auch die Service-Hotline und die Gebühren-Hotline sind an diesen Tagen nicht besetzt.

Von Simon Polreich