Hannover

Die ursprünglich zu Weihnachten in Niedersachsen geplanten Gottesdienste in den großen Fußballstadien von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig fallen angesichts der neuen Corona-Verordnung von Bund und Ländern aus.

In Hannover hatte die katholische St. Josephsgemeinde einen Gottesdienst mit bis zu 2000 Menschen in der HDI-Arena geplant. „Aufgrund der aktuellen Corona-Infektionslage und der Beschlüsse von Bundes- und Landesregierung haben wir entschieden, an Heiligabend keinen Gottesdienst im Stadion von Hannover 96 zu feiern“, sagte Pfarrer Heinrich Plochg.

Auch Braunschweig sagt ab

Auch die Evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig hat ihre Vorbereitungen für einen Heiligabend-Gottesdienst im Stadion von Eintracht Braunschweig gestoppt. Angesichts der aktuellen Corona-Lage und der jüngsten politischen Beschlüsse sei eine solche Veranstaltung weder sinnvoll noch zu verantworten, sagte Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer in Wolfenbüttel.

„Die Entscheidung schmerzt uns, aber der Gesundheitsschutz muss vorgehen“, betonte Hofer. Geplant war ein Open-Air-Gottesdienst mit rund 3000 Personen im Stadion. Es gebe aber einen „Plan B“, um möglichst viele Menschen an einem Heiligabend-Gottesdienst teilnehmen zu lassen, sagte Hofer. So werde der Heiligabend-Gottesdienst um 18 Uhr im Braunschweiger Dom mit einem Livestream ins Internet übertragen.

Kirchen und Landesregierung beraten

Dabei wollen Kirchen und Landesregierung noch konkrete Regelungen für Weihnachtsgottesdienst noch absprechen. In der neuen Verordnung wurde bereits ergänzt, dass Gottesdienste nicht nur in Kirchen und Gemeindehäusern, sondern auch „in dafür geeigneten Räumen und im Freien“ möglich wären. Also zum Beispiel in einem Stadion. Das wird in Hannover nun nichts mehr.

