Hannover: Kein Stadtbahnverkehr zwischen Clausewitzstraße und Nackenberg

Hannover

Wegen Bauarbeiten auf der Kirchröder Straße (Kleefeld) muss die Üstra ab kommendem Sonnabend, dem 21. August, den Stadtbahnverkehr auf den Linien 4 und 5 zwischen Clausewitzstraße und Nackenberg einstellen. Es wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Der gestaltet sich allerdings etwas komplizierter, da die Kirchröder Straße auch für die Busse nicht befahrbar ist. Im westlichen Abschnitt fahren die Linien 4 und 5 nicht zur Haltestelle Clausewitzstraße, sondern zur Freundallee über die Strecke der Linie 6. Dort erfolgt der Umstieg in die Ersatzbusse.

Busumleitung über Berckhusenstraße

Die fahren dann in beiden Richtungen über die Berckhusenstraße. Dadurch muss die Stadtbahnhaltestelle Uhlhornstraße während dieser Zeit entfallen. Allerdings halten die Ersatzbusse auch an allen regulären Bushaltestellen auf der Umleitungsstrecke. Die Ersatzhaltestelle für den Kantplatz ist in der Scheidestraße an der Haltestelle der Buslinien 127 und 137. Am Nackenberg erfolgt dann wieder der Umstieg in die Stadtbahnen.

Um die Anschlüsse in der Innenstadt sicherzustellen, gilt für die Woche ab Sonnabend, 5 Uhr, bis zum Betriebsschluss am Sonnabend, dem 28. August, ein spezieller Baustellenfahrplan, der in die Fahrplanauskunft auf uestra.de und in die GVH-App integriert wurde. Die Üstra rät Fahrgästen, etwas mehr Zeit einzuplanen. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

Von Andreas Krasselt