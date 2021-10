Hannover

Noch gibt es keine Einladung und keine Tagesordnung, aber alle im Rathaus ahnen: Oberbürgermeister Belit Onay wird Anja Ritschel erneut als Wirtschafts- und Umweltdezernentin vorschlagen. Geplant ist das für Donnerstag, 25. November. An dem Tag muss sich Hannovers Rat im Star Event Center am Alten Flughafen treffen.

Die Säle des Hannover Congress Centrums sind an diesem Tag ausgebucht. Im Star Event Center könnte also der neue Stern der Stadtspitze aufgehen. Erfolg dann im zweiten Anlauf. Im Juli war Ritschel durchgefallen. Für die 55-Jährige hatten lediglich 31 Ratsmitglieder gestimmt, notwendig wären 33 Ja-Stimmen gewesen. Als Folge zerbrach das Ampelbündnis aus SPD, Grünen und FDP.

„Zwischen die Fronten geraten“

Jetzt, nach der Kommunalwahl und mit neuen Mehrheiten, steht die Entscheidung erneut an. Onay hat das Vorschlagsrecht für den Posten und will ihn so schnell wie möglich besetzen, um die Mehrbelastung anderer Dezernenten zu beenden. Er hält an Ritschel fest – sie will ihre Chance nutzen. Der NP sagte die einstige Umweltdezernentin und Erste Stadträtin Bielefelds über die Niederlage: „Ich bin zwischen die Fronten geraten.“

Diesmal dürfte ihr die Mehrheit sicher sein. Im Rat haben Grüne und SPD jeweils 18 Stimmen, plus die des OB. Vor der konstituierenden Sitzung am Donnerstag (Beginn 15 Uhr in der Eilenriedehalle des HCC) wollen SPD und Grüne die ausgehandelte Koalitionsvereinbarung beschließen. Die SPD wird das an diesem Montag auf einem kleinen Parteitag machen, die Grünen am Dienstag in einer Mitgliederversammlung.

Erste Sitzung mit wichtigen Wahlen

Geregelt werden in der Koalitionsvereinbarung auch die Personalentscheidungen, die der Rat in seiner ersten Sitzung trifft. Er wählt die drei ehrenamtlichen Bürgermeister, Stellvertreter von OB Belit Onay (Grüne) bei repräsentativen Anlässen, sowie den Ratsvorsitzenden, außerdem die Vorsitzenden der Ausschüsse.

Ratsvorsitzende soll Uta Engelhardt (Grüne) werden. Die 60-Jährige ist seit 2013 stellvertretende Bezirksbürgermeisterin in Misburg-Anderten. Ein Ratsmandat übernimmt sie zum ersten Mal. Erster Bürgermeister bleibt Thomas Hermann (SPD). Zweite Bürgermeisterin soll Monica Plate (Grüne) werden. Sie war viele Jahre stellvertretende Bezirksbürgermeisterin in Vahrenwald-List. Einen Sitz im Rat hat sie zum ersten Mal. Das Amt des Dritten Bürgermeisters geht an die CDU als stärkste Oppositionspartei. Der langjährige Ratsherr und Rechtsanwalt Thomas Klapproth tritt an.

Noch-Ratsvorsitzender Hermann hofft, dass der Rat bald wieder im Rathaus tagen kann. „Die konstituierende Sitzung muss wegen der Wahlen in Präsenz laufen“, sagt er. Auch in der Zukunft werde sicherlich die Wahl Präsenz oder Video möglich bleiben.

Von Vera König