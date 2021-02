Hannover

Mit dem Wohnmobil anreisen und dann die Stadt besichtigen? Das ist in Hannover nur schwer möglich – es fehlt an Stellplätzen. Das wollte die CDU ändern, brachte bei den Haushaltsberatungen am Freitag im Wirtschaftsausschuss den Antrag ein, einen citynahen Platz für Mobilisten mit Wohnwagen zu suchen, scheiterte aber. Die Mehrheit sieht keinen Sinn in einer Standortsuche – weil generell kein Platz da ist.

„Wenn es Anfragen gibt von Investoren und die Stadt nur antwortet, es sei kein geeigneter Platz da, dann zeigt es, dass die touristische Ansiedlung nicht allzu hoch angesiedelt ist“, so Jens-Michael Emmelmann, der Wirtschaftsexperte der CDU. Er spielte damit auf zwei Investoren aus der Wohnmobilzulieferbranche an, die in Hannover einen sogenannten Reisemobilhafen anlegen wollten und seit Anfang 2020 keine freie Fläche zur Pacht oder zum Kauf angeboten bekommen haben.

Anzeige

Einziger citynaher Platz ist an der Herrenhäuser Gracht

Hannover verpasse eine Chance, denn die Anzahl der Mobilisten in deutschen Großstädten nehme zu, und die Corona-Pandemie habe diesen Trend deutlich verstärkt und zu einem Boom auf dem Wohnwagen- und Wohnmobilmarkt geführt, so die CDU. Andere Städte hätten sich intensiv um die Ausweisung von innenstadtnahen Stellplätzen gekümmert, teilweise auch mit Unterstützung von Wohnmobilherstellern, die die Anlagen betreiben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das einzige citynahe Angebot der Stadt sind rund 20 Stellplätze an der Herrenhäuser Graft aber ohne Wasser, Strom und Entsorgung. „Wir haben eine hohe Flächenkonkurrenz mit dem Sport, Wohnen und Gewerbe. Man müsste jemanden etwas wegnehmen, wenn man einen Wohnwagenplatz schafft“, sagte Kay de Cassan, die Fachbereichsleiterin Wirtschaft, im Ausschuss. Die ehemalige Radrennbahn in Würfel sei zwar aktuell ungenutzt, hier habe aber der Sport Interesse angemeldet. Dies gelte auch für den Sportpark mit der Finka. Das Grundstück gehöre zwar wieder der Stadt, aber auch dort gebe es bereits Pläne, für den Sport etwas zu machen.

Es gehe zudem viele Ausschlusskriterien, so de Cassan weiter, weshalb sich nicht viele Plätze in Hannover eignen würden. Dazu zählt nach ihrer Auflistung etwa ein Anschluss an den Nahverkehr, Anschluss an Strom, Wasser, WC und Gastronomie sowie die Umweltzone. „Viele Wohnmobile erfüllen die Umweltkriterien nicht“, so de Cassan. Und, man brauche Platz für solche Anlagen: „Die kann man nicht in irgendeine Ecke machen.“

Von Andreas Voigt