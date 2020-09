Hannover

„Wir machen die Musik.“ So heißt ein Angebot in Kindertagesstätten, gefördert vom Land und umgesetzt von Mitarbeitern der Musikschule. Doch seit der Corona-bedingten Kita-Schließung im März fällt der Spaß flach. Und Kita-Eltern bleiben auf dem Grundbetrag von sechs Euro monatlich sitzen.

Gutverdiener können diese Summe sicherlich locker abhaken. Doch in Familien, die gerade von Kurzarbeit oder Jobverlust betroffen sind, fällt die Überweisung für eine nicht erbrachte Leistung schwer. Jens Seidel, CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat, hat schon Beschwerden gehört. Vermutlich erreichen sie ihn, weil auch die jüngste Tochter betroffen ist.

Musizieren und Singen macht schlauer

„Schade, dass auch nach der Öffnung der Kitas kein neues Musikangebot läuft“, sagt Seidel. Studien bewiesen schließlich, dass gemeinsames Singen oder Blockflöten- und Schlagzeugspiel Kinder schlauer macht. Musik helfe, die motorische Entwicklung zu fördern und Spannungen abzubauen. Gedächtnisleistungen verbesserten sich.

Ohne den vom Land geförderten spielerischen Unterricht würde sich Musik für viele Kinder gar nicht erschließen, meint Seidel. Deshalb sei ein neues Angebot sinnvoll – ebenso wie die Erstattung oder der Verzicht auf das Entgelt für ausgefallene Stunden.

Die Stadt versichert, der Ausfall sei gar nicht so groß. Kinder hätten sich an „kostenfreien Zusatzleistungen“ betätigen können: 267 Lern-Videos seien ihnen online zur Verfügung gestellt worden, viele davon von Kita-Lehrkräften der Musikschule erstellt. Und allein im Juli habe es 70 Unterrichtseinheiten in Form von „Gartenzaunkonzerten“ in 31 Kitas gegeben.

Stadt spricht von Ermäßigung

„Der Erstattungsfall tritt bei der Musikschule ein, wenn mehr als drei Termine ausfallen. Und dann werden ausschließlich die Unterrichtsgebühren, nicht aber die Grundgebühren erstattet“, erklärt die Verwaltung. Im Übrigen seien in diesem Jahr nur neun Monate berechnet worden anstatt zwölf. „Das bedeutet, dass die Teilnahme an „Singen, Spielen, Tanzen“ in diesem Jahr anstatt 72 Euro Jahresgrundgebühr (zwölf Monate) nur 54 Euro Jahresgrundgebühr (neun Monate) kostet. Das bedeutet eine Ermäßigung um 18 Euro.“

„ Bürokratie vom Feinsten“, schimpft Seidel über solche Erklärungsversuche. Seiner Fraktion reichen sie nicht; per Antrag an den Rat will sie die Verwaltung auffordern, auch auf die Grundgebühr zu verzichten.

Von Vera König