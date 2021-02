Hannover

Es kommt nicht genug Impfstoff gegen das Corona-Virus nach Deutschland, deshalb hat auch das Klinikum Region Hannover (KRH) wie andere Krankenhäuser deutschlandweit inzwischen einen Impfstopp für die Mitarbeiter verhängt. Den Stopp gibt es seit dem 25. Januar. Wann er aufgehoben werde, könne man aktuell nicht sagen, so Klinikumssprecher Steffen Ellerhoff am Dienstag.

Bei den Diakovere-Kliniken sei die erste Impfwelle für Mitarbeiter der höchsten Priorität in dieser Woche abgeschlossen. Auf den Impfstoff für die weiteren erforderlichen Impfungen warte man allerdings noch, teilte Diakovere-Sprecher Matthias Büschking mit. Bei der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) werde geimpft, hieß es.

Wegen der Mangelsituation hat das KRH bereits vor Wochen einen Kriterienkatalog erstellt, nach dem die Mitarbeiter bisher geimpft wurden. Heißt: Unabhängig vom Berufsstand kamen und kommen zuerst die Mitarbeiter mit direktem und häufigem Patientenkontakt an der Reihe, etwa in den Notfall-Aufnahmen. Die interne Priorisierung der Arbeit mit Patienten hat offenbar zu der kuriosen Situation geführt, dass es sogar innerhalb einer Krankenhaus-Abteilung geimpfte und nicht geimpfte Mitarbeiter gibt.

Drei Klinik-Manager nutzen hausinterne Impftermine

Konkret geht es um eine Gynäkologische Abteilung in einem Umland-Krankenhaus. Während die Gynäkologen bereits geimpft worden seien sollen, sollen die angestellten Hebammen weiter ungeimpft arbeiten, hat die NP erfahren. „Das empfinde ich als extreme Ungerechtigkeit bei der Impfverteilung“, sagt eine Hebamme, die nicht genannt werden möchte. Sie habe regelmäßig Kontakt zu jungen Müttern und Familien und wünsche sich deshalb mehr Sicherheit. Was im Umkehrschluss auch für die Mütter oder Familien gelte, sagt sie.

Klinikums-Sprecher Steffen Ellerhoff sagte, man kommentiere Einzelfälle generell nicht. Allgemein gehe das Klinikum aber davon aus, dass es in einer Geburtenklinik eher geregeltere Abläufe gebe, weswegen Schnelltests am Patienten viel eher möglich seien als etwa in der Notaufnahme, in der häufig der Faktor Zeit eine Rolle spiele. Deshalb gehöre eine Geburtenklinik nicht zur obersten Impfpriorität. Dass Gynäkologen in der Abteilung bereits geimpft seien, habe sicher damit zu tun, dass die gynäkologischen Behandlungen beim Arzt breiter gefächert seien als bei einer Hebamme, die vorwiegend geburtshilflich aktiv sei. Der Gynäkologe habe öfter direkten Patientenkontakt.

Für Verdruss sorge bei der Belegschaft außerdem, so die Hebamme weiter, dass drei Manager des Klinikums außer der Reihe den Impfstoff bereits bekommen hätten, obwohl sie keinen Patientenkontakt hätten. Mitglieder des Direktoriums der Geriatrie in Langenhagen sollen hausinterne Impftermine genutzt haben, obwohl sie gar nicht an der Reihe waren. Ein für die Impfung zuständiger ärztlicher Direktor habe die Vorgaben zumindest bei zwei Direktoriumskollegen falsch ausgelegt, so das Klinikum. Es prüft nun personalrechtliche Konsequenzen.

Klinikum bedauert Vorfall – Manager entschuldigen sich

Das Klinikum teilte weiter mit, dass man den Vorfall außerordentlich bedauere. Nach der Impfverordnung seien auch im Klinikum die Zuordnungskriterien aller Berufsgruppen eindeutig festgelegt. „Diese schriftliche Vorgabe ist an allen Standorten verbindlich anzuwenden. Wir haben festgestellt, dass der für die Priorisierung zuständige Chefarzt und Ärztliche Direktor diese Vorgaben falsch ausgelegt hat und zwar so, dass es sich bei seinen beiden Direktoriumskollegen um besonders exponiertes Personal handelte“, so Klinikumssprecher Steffen Ellerhoff. Die Klinik-Manager hätten sich bei den Kollegen inzwischen per Mail für ihr Verhalten entschuldigt. Einen ähnlichen Vorfall wie in Langenhagen hatte es jüngst auch in Aurich gegeben. Zum KRH-Klinikverbund gehören zehn Krankenhäuser in Stadt und Umland von Hannover.

