Hannover

Für seine Sparauflagen bei den Hochschulen kritisiert Volker Epping, Präsident der Leibniz Uni, das Land Niedersachsen scharf. Niedersachsen sei das einzige Bundesland, das bei der Bildung spare. „Wir fallen immer weiter zurück“, sagt er im NP-Interview. Und: „Corona wird die Universität verändern.“

Herr Epping, wir erleben gerade, wie die Inzidenzzahl seit ein paar Tagen kontinuierlich rückläufig ist. Gibt es bald den Regelbetrieb wieder mit Vorlesungen im Hörsaal?

Hier sind wir auch auf die Rahmengebung der Politik angewiesen. Ich gehe davon aus, dass wir in vier bis sechs Wochen gesellschaftlich wieder eine größere Normalität haben, und auch das Wintersemester ab dem 15.Oktober in Präsenz, zumindest für bestimmte Gruppen und Gruppengrößen, beginnen können. Welche Art von Präsenz wir anbieten können ist letztlich davon abhängig, ob die AHA-Regeln dann noch Geltung haben. Darüber hinaus brauchen wir aber zeitnah eine Antwort auf den Herbst, sollte die Inzidenzzahl dann wieder in die Höhe gehen. Denn Herbst und Winter sind Virenzeit. Das hat 2020 gezeigt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aktuell gibt es noch keine Präsenzpflicht an der Uni? Und die Studierenden haben Online-Vorlesungen?

Wo Homeoffice möglich ist, wird im Homeoffice gearbeitet. Dies betrifft vor allem die Verwaltung, aber durchaus auch andere Bereiche wie die Lehre. Es gibt aber Bereiche, da geht das nicht in Gänze. Etwa in Laboren zum Beispiel mit Langzeitforschungen. Um Studienzeitverzögerungen zu vermeiden, finden aber auch weiterhin Laborarbeiten, Praktika, Exkursionen, Prüfungen und Abschlussarbeiten in Präsenz statt – alles freilich abgesichert durch geprüfte Hygienekonzepte. Grundsätzlich entscheiden die Fakultäten vor Ort, was in Präsenz geht und was nicht. Jenseits dessen haben wir aber auch festgestellt, dass die Studierenden unterschiedliche Ansprüche haben, auch was das Thema Onlinelehre versus Präsenz angeht.

Alle wollen Präsenzunterricht

Wie haben Sie dies festgestellt?

Ganz persönlich in den Gesprächen mit Studierenden in meiner Online-Sprechstunde. Ich biete alle zwei Wochen eine Online-Sprechstunde für zwei Stunden an mit 15 Minuten pro Gespräch. Da sitze ich alleine in meinem Büro, Beschäftigte und Studierende können dann unter anderem ihre Sorgen oder Hinweise face to face loswerden. Es hat sich gezeigt, dass einige Studierende mit der Selbstorganisation außerhalb der Hochschule gut zurechtkommen, andere nicht, da sie Schwierigkeiten haben, ihren Uni-Alltag zu organisieren.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus dieser Erkenntnis?

Studierende als auch Lehrende wollen die Präsenzveranstaltung. Der persönliche Diskurs von Studierenden und Lehrenden, aber vor allem der persönliche Austausch unter Kommilitoninnen und Kommilitonen wird vermisst. Wo Präsenz möglich ist, sollten wir diese in Zukunft deshalb zeitnah wieder zulassen. Darüber hinaus wird es sicherlich auch weiter die Möglichkeit auf Homeoffice und Onlinelehre freilich in Ergänzung zur Präsenzlehre geben. Auch wenn Corona die Universität verändern wird, werden wir nie eine Fernuniversität sein. Gerade die Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig die Präsenz ist.

Kein einfacher Job: Uni-Präsident Volker Epping muss an seiner Hochschule sparen und Stellen einsparen. Zudem leiden seine Studierenden unter den fehlenden Präzenz-Vorlesungen. Quelle: Kutter

Stellenabbau an der Uni

Finden aktuell die Klausuren noch Online statt?

Die Klausurenphase ist im Moment beendet. Wir hatten zu Beginn des zweiten Lockdowns die Präsenzklausuren für einen Monat ausgesetzt und ausschließlich Onlineklausuren schreiben lassen, danach, je nach den fachlichen Bedürfnissen, Präsenz- und/oder Onlineklausuren angeboten. In den Bibliotheken gibt es strikte Hygienekonzepte, die Präsenz ermöglichen. Ein privater Betreiber bietet nach Pfingsten im Foyer der Hauptmensa am Schneiderberg ein Testzentrum an. Das wird noch mehr Möglichkeiten schaffen, kleinere Veranstaltungen stattfinden zu lassen.

Zu den Sparmaßnahmen durch das Land: Jedes Jahr werden der Leibniz-Uni 3,5 Millionen Euro weniger überwiesen. Sie reagieren mit Stellenabbau bei Verwaltung und Professuren. Das sorgt verständlicherweise für Unruhe.

Den Grundetat für die laufenden Ausgaben an unserer Hochschule hat das Land seit 15 Jahren nicht mehr angehoben, mit Ausnahme der Tarif- und Besoldungssteigerungen. Die Bauunterhaltung und kleineren Baumaßnahmen im Rahmen von Berufungen können wir nicht mehr bedienen. Der Sanierungsstau wird immer größer. Seit Jahren steigen zum Beispiel die Baukosten und die Stromkosten durch höhere Preise und neue Großanlagen für die Grundlagenforschung, ohne dass diese Kosten ausgeglichen werden. Deshalb können wir nicht anders, als rigide Einschnitte vorzunehmen. Wir haben dem Senat 22 Professoren-Stellen benannt, die wir Stand heute bis 2030 einziehen würden. Aber was weiß ich, was in sechs bis sieben Jahren ist? Eine Vielzahl der vorgeschlagenen Professuren und Stellen wird ohnehin erst nach 2025 frei durch Pensionierung oder Vertragsende.

Wie sind Sie vorgegangen? Welche Kriterien haben Sie zugrunde gelegt?

Wissenschaft schreitet voran. Daher gibt es Themenbereiche, die sich schlicht überholt haben. Auch haben wir Professuren identifiziert, deren Lehrgebiet durch andere vorhandene Professuren oder in anderer Weise abgedeckt werden kann. Vorschläge kamen auch von Fakultäten selber, mit denen wir über die Einsparungsnotwendigkeiten den Diskurs gesucht haben.

Sanierungen in Höhe von 420 Millionen Euro fehlen

Bei der Bauunterhaltung sieht es auch nicht besser aus, haben Sie bereits angedeutet. Im Raum steht seit vielen Jahren ein Sanierungsstau an den fast 180 Uni-Gebäuden in Höhe von 420 Millionen Euro. Ist das noch korrekt?

Ja, diese Zahl ist noch aktuell, aber stetig steigend, da uns keine Mittel zur Verfügung stehen, dem entgegenzuwirken. Wir haben nur 3,8 Millionen Euro im Jahr für die gesamte Bauunterhaltung zur Verfügung. Ein Kollege aus Stuttgart sagte mir neulich, mit dieser Summe hätte ich immerhin die Ressourcen, um alles einmal feucht durchzuwischen. Aber Scherz beiseite: Immer wieder werden wir mit enormen Kosten aus Gründen des Brandschutzes, der Arbeitssicherheit konfrontiert, die uns dann Millionen kosten. So müssen wir allein in diesem Jahr beispielsweise über eine Million für die Sicherstellung des Brandschutzes bei den Architekten investieren. Und das ist nur ein Beispiel von vielen allein in diesem Jahr.

Sie haben vor einiger Zeit die Idee aufgeworfen, die Leibniz Uni in eine Stiftungshochschule umzuwandeln, die durch eine Stiftung öffentlichen Rechts getragen wird. Wie ist der Sachstand?

Am Ende des Semesters wird der Senat entscheiden, ob wir in die Verhandlungen mit dem Land über die Stiftungswerdung eintreten werden. Eine Stiftungshochschule hätte für uns eine entscheidende strategische Bedeutung, mehr Autonomie vom Land zu gewinnen, flexibler agieren zu können. An den freigewordenen Laboren von Boehringer beispielsweise habe ich für unsere Universität versucht zu partizipieren. Hier hat die Stiftung Tierärztliche Hochschule selbstbestimmt agieren können und die Liegenschaft für sich erworben.

Zusammenarbeit bei Forschungsprojekten

Die Tierärztliche Hochschule, die TiHo, hat Sie am Ende des Tages also ausgestochen. Eher Konkurrent also als Partner in der Hochschullandschaft?

In diesem Fall schon. Ich hatte bei der TiHo noch versucht, eine Anmietung von Laborräumen zu erreichen. Leider erfolglos.

Dann sieht es mit der Zusammenarbeit hannoverscher Universitäten grundsätzlich nicht gut aus, obwohl Hannover doch ein insgesamt starker Wissenschaftsstandort ist?

Das kann ich so nicht bestätigen. Die Universitäten haben je nach Ihrer fachlichen Ausrichtung unterschiedliche Interessen, aber wir haben durchaus auch viele gemeinsame Anliegen. Wir sind mit unseren 30.000 Studierenden und über 5.000 Beschäftigten der größte Tanker vor Ort. Vom Gesamtbudget ist die Medizinische Hochschule mit dem Klinikum deutlich größer und im humanmedizinischen Bereich eine erste Adresse, ebenso wie die TiHo für den veterinärmedizinischen Bereich und die HMTH für den musischen Bereich. In verschiedenen Forschungsprojekten arbeiten wir aber alle auch zusammen, etwa bei der Implantatforschung oder beim Projekt Rebirth, der Erforschung von Blut-, Herz-, Lunge und Lebererkrankungen, das mal als gemeinsamer Exzellenzcluster gestartet ist.

Das Thema Exzellenz-Uni, das mit einer Millionen-Förderung über mindestens sieben Jahre verbunden ist, hat bei Ihnen keine Priorität?

Exzellenz-Universität sind wir in der letzten Runde nicht geworden, das hängt aber auch viel mit den finanziellen Ressourcen zusammen. Wir können die Rahmenbedingungen dafür nicht darstellen, beispielsweise auch bei der Anwerbung exzellenter Kolleginnen und Kollegen. Wir fallen immer weiter zurück. Bei der letzten Exzellenzstrategie des Bundes haben wir drei Exzellenzcluster einwerben können, ein auch im bundesrepublikanischen Vergleich herausragender Erfolg. An einem weiteren Exzellenzcluster in Braunschweig sind wir überdies maßgeblich beteiligt. Mit den Unis etwa in Bayern, Baden-Württemberg oder Hessen können wir aber schon lange nicht mehr mithalten. Die werden von ihren Bundesländern seit vielen Jahren mit ganz anderen Summen gefördert.

Von Andreas Voigt und Carsten Bergmann