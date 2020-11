Hannover

Die Region Hannover will ihre Berufsschulen (BBS) in Hannover im Bereich der kaufmännischen Berufe neu strukturieren. Hintergrund sind stark abnehmende Schülerzahlen in einzelnen Ausbildungsberufen. Zusammengelegt werden sollen deshalb die BBS Handel und die BBS 14 (Wirtschaft) sowie die BBS 11 (Banken, Versicherungen) und die Hannah-Arendt-Schule (Rechtsanwalts- und Notariatsgehilfen). Zudem baut die Region am Waterlooplatz das Berufsschulzentrum weiter aus zu einem BBS-Campus.

„In einzelnen Ausbildungsberufen haben wir stark rückläufige Zahlen wie etwa beim Tourismus. Reisebüros sind auf dem Rückzug, und auch ein großes Reiseunternehmen aus Hannover bildet nicht mehr so viel aus wie früher“, sagte Bildungsdezernent Ulf-Birger Franz am Donnerstag im Schulausschuss der Region. Auch der Beruf des Buchhändlers sei seit Jahren rückläufig und bei Banken und Versicherungen habe eine Akademisierung mit Studium der IT, Wirtschaft oder Mathematik eingesetzt.

Anzeige

Neue Schulstandort sind in der Innenstadt von Hannover

Vier Berufsbildenende Schulen mit kaufmännischen Inhalten aufrecht zu erhalten, gehe unter diesen Umständen nicht mehr. „Deshalb bündeln wir zwei Schulen, die dann recht groß sind“, so Franz. Je Schule seien zukünftig über 2000 Schüler geplant. Die Region geht dabei nach Abstimmung mit den Schulen nach einem zweistufigen Verfahren vor. Zunächst wird im Dezember politisch die Fusion beschlossen, dann treiben die Schulen den Zusammenschluss organisatorisch voran. Einen Antrag auf Zusammenlegung bei der Landesschulbehörde stellt die Region nach der Verabschiedung der Pläne durch die Regionsversammlung.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Es ist beabsichtigt, die neuen Schulstandorte in der Innenstadt aufzubauen. Schule 1 aus BBS Handel und BBS 14 mit Schwerpunkten Handel, Büroberufe, Freizeit und Tourismus entsteht in den nächsten fünf Jahren an der Brühlstraße/(Andertenschen Wiese; Schule zwei aus BBS 11 und Hannah-Arendt-Schule mit Schwerpunkten Wirtschaft, Industrie, Recht und Verwaltung will die Region am Goetheplatz aufbauen.

Waterlooplatz wird zum BBS-Campus erweitert

Am Waterlooplatz sind zudem Neu- und Erweiterungsbauten für die vorhandenen Berufsschulen geplant, zudem ein Sport-und Mensaangebot. Möglich wird dies durch Abrisse alter Gebäudeteile.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt