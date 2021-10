Hannover

Jana Schmidt (40, Name geändert) hat schon viele Tiefpunkte erlebt. Im Alter von 19 Jahren verlor sie nach fünf Tagen ihr Neugeborenes. Mit 34 Jahren hatte sie Gebärmutterhalskrebs. Bald ist ihre Privatinsolvenz beendet. „80 Prozent meiner Schulden habe ich zurückbezahlt. Das ist ein gutes Gefühl“, sagt sie.

Jana Schmidt ist kaufsüchtig. Sie hat gerade ihre Therapie in der MHH beendet. Die NP traf sie unmittelbar nach der letzten Gruppensitzung. Das kalte Neonlicht in dem langen breiten MHH-Flur passt sehr gut zu der traurigen Lebensgeschichte der Frau. „Jetzt habe ich Angst, ob ich durchhalte.“ Sie hat ein Kaufprotokoll geführt, eine Einzeltherapie hinter sich und beachtet jetzt einfache Lebensregeln. Eine lautet: „Brauche ich das wirklich?“. Und sie wartet dann einen Tag, bis sie etwas kauft.

Schlechtes Selbstwertgefühl ist eine Ursache für Kaufsucht

Die Mutter einer Tochter kennt die Gründe für Ihre Kaufsucht. „Ich habe ein schlechtes Selbstwertgefühl.“ Wo es an der Liebe und Zuneigung ihrer Eltern fehlte, versuchte sich, Jana Schmidt über Marken-Kleidung eine krisensichere Identität aufzubauen. Am Ende standen 40.000 Euro Schulden und eine Verurteilung wegen Betruges. Sie hatte beim Online-Shopping, Dinge unter falscher Identität gestellt.

Die 40-Jährige war bei der MHH-Professorin Astrid Müller in der Gruppentherapie. Die Psychiaterin will in einer groß angelegten Studie, international einheitliche Kriterien für eine Kaufsucht entwickeln. Denn bislang ist das zwanghafte Shoppen nicht als eigenständige Krankheit anerkannt. Die Folge vor Gericht gibt es keine verminderte Schuldfähigkeit und es mangelt an Therapieplätzen.

Jana Schmidt hatte vor einem Kauf schwitzige Hände, Unruhe und Herzrasen. Entzugsprobleme. Hatte sie dann eine Designer-Tasche gekauft, dann kehrte Ruhe ein. Seit 15 Jahren ist die Frau nun schon abhängig. In der Therapie hat sie ihrer Kaufsucht einen Brief geschrieben. Da standen Dinge drin wie: „Ich hasse Dich!“.

Aus den sozialen Medien verabschiedet

Und eigentlich war es ein Brief an sich selbst. „Meinen Eltern konnte ich nie etwas recht machen“, erzählt die Mutter einer 14-jährigen Tochter. Als sie während ihrer Krebserkrankung stark zunahm, fragte ihr Vater: „Gab es das T-Shirt auch in Deiner Größe?“. Die Ehe von Jana Schmidt verlief unglücklich. Ihr Mann war gewalttätig. Auf der Suche nach Anerkennung und Liebe stieß sie nur auf Verachtung. Und wiederholte in ihrer Ehe das in der Familie erlernte Rollenmuster.

Da ist es fast schon selbstverständlich, dass die Seele nach Surrogaten schreit. „Ich war schon auf dem Weg in die Internet-Sucht“, erzählt Schmidt. Jetzt habe sie sich aus den sozialen Medien zurückgezogen. Die ersten drei Tage seien hart gewesen, aber nun habe sie erkannt, dass es ein Leben jenseits von Facebook und Twitter gibt.

Warum erzählt sie Ihre Lebensgeschichte der NP? „Die Therapieangebote für kaufsüchtige Menschen sind noch sehr gering.“ Zu der Therapie in die MHH muss sie mehr als eine Stunde mit dem Auto fahren. „In meiner Gegend gibt es nichts“, sagt sie. Dabei gelten nach konservativen Schätzungen vier Millionen Menschen in Deutschland als Kaufsucht gefährdet.

