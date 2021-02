Hannover

Die Immobilienpreise in Hannover ziehen weiter kräftig an. Wie sehr, belegt Günter Vornholz, Professor für Immobilienökönomie an der EBZ Business School in Bochum. Für die Neue Presse hat er eine Studie zum Preisanstieg gemacht. Von 2010 bis 2020 ist der Kauf eines Standard-Einfamilienhauses (120 Quadratmeter in normaler Lage) um 60 Prozent teurer geworden. Statt 244.080 Euro liegt der Preis jetzt bei 386.568 Euro.

„Thesen wie ’Auch Gutverdienende können sich kein Wohneigentum mehr leisten’ , bestimmen die Diskussion um die Entwicklung der Preise“, sagt Vornholz. Gerade in den Großstädten könnten sich danach immer weniger Menschen eine Wohnung leisten. „Stimmt nur teilweise“, belegt der Experte. „Die starken Preisanstiege werden durch höhere Einkommen und vor allem durch die gesunkenen Zinsen kompensiert.“

Zinsen sinken, Einkommen steigt

Die Hypothekenzinsen sind in dem Vergleichszeitraum von 6,5 auf 1,2 Prozent gesunken. Somit reduzierte sich die Zinsausgabenquote drastisch. Trotz eines steigenden Fremdkapitaleinsatzes sei wegen der stark reduzierten Zinsen und des gestiegenen Einkommens die finanzielle Belastung der Haushalte geringer geworden.

Um die finanzielle Belastung eines Haushalts zu erfassen, betrachten Experten die Tilgungen und die Zinsen. Diese Daten werden in Bezug zum Einkommen gesetzt. Für Deutschland hat die Deutsche Bundesbank derartige Berechnungen durchgeführt. Da die Hauspreise deutschlandweit nicht so stark gestiegen sind, war die Schuldendienstquote bundesweit sogar niedriger als vor zehn Jahren. Im Vergleich zu 2010 war der Schuldendienst mit Zinsen und Tilgungen im Jahr 2020 rund 25 Prozent geringer.

Zehn Jahreseinkommen zu zahlen

Vornholz hat diese Daten für Hannover zugrunde gelegt und einen Tilgungssatz von zwei Prozent angenommen. „Nach Stagnation nach der Jahrtausendwende kam es seit 2010 zu einem deutlichen Preisanstieg“, ist sein Fazit. „Die Preise stiegen nicht nur absolut, sondern auch relativ etwa im Verhältnis zum Haushaltseinkommen.“ In Hannover seien in etwa zehn Jahreseinkommen für ein Haus zu zahlen.

Wer sich auf das Abenteuer Hauskauf einlässt, braucht mehr Fremdkapital. Gegenüber dem Jahr 2010 sei in Hannover rund 60 Prozent mehr notwendig, so der Professor. „Da sich aber Haushalte teilweise den dann ebenfalls höheren Eigenkapitaleinsatz nicht mehr leisten können oder wollen, wird weniger Eigenkapital und noch mehr Fremdkapital eingesetzt. Entsprechend steigen der Beleihungsauslauf und damit auch die notwendigen regelmäßigen Tilgungen.“

Nur mit Mühe könne sich ein Durchschnittsverdiener in Hannover ein durchschnittlich teures Haus leisten, so Vornholz. Bei einer höheren Tilgung müsste ein Haushalt einen noch größeren Anteil seines verfügbaren Einkommens für den Schuldendienst ausgeben. Sein Resümee: „Entscheidend ist nicht nur der Preis, sondern die Finanzierung.“ Und genau die müsse deshalb sorgfältig geprüft werden.

