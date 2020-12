Hannover: Kassierer schlägt Kiosk-Räuber mit Flasche in die Flucht

Hannover

Ein couragierter Kiosk-Mitarbeiter (37) hat in der Nacht zu Sonntag in Hannover einen unbekannten Räuber in die Flucht geschlagen. Der Kassierer griff zu einer Flasche und vertrieb damit den Ganoven.

Der maskierte Täter war gegen 0.15 Uhr in dem Kiosk an der Leinaustraße (Linden) erschienen. Er bedrohte den 37-Jährigen mit einem Messer und forderte, dass der Mann die Kasse öffnet. Doch der Mitarbeiter dachte gar nicht daran.

Stattdessen griff der Kassierer zu einer Flasche und vertrieb den Räuber damit aus dem Laden. Der Täter flüchtete ohne Beute und lief in die Ottenstraße. Dort verliert sich seine Spur.

Täter trug dunkle Gesichtsmaske

Der Ganove ist kräftig gebaut und etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Er trug eine rote Kapuzenjacke, eine blaue Hose, dunkle Handschuhe und eine dunkle Gesichtsmaske.

Hinweise an die Polizei unter Telefon 0511/1095555.

Von Britta Mahrholz