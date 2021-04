Hannover

Vergangene Woche war die NP bei Hausärztin Katharina Kornacker in Linden zu Gast. Sie impfte ihre ersten Patienten mit Biontech gegen das Coronavirus. „Das war ein richtig guter Tag“, sagte die Medizinerin euphorisch. Vielen Patienten seien unglaublich dankbar gewesen.

Ein Blick auf das Hausarztprojekt belegt, dass die Impfung in den ambulanten Einrichtungen ein Erfolgsweg aus der Pandemie sein kann. „Die Zahlen zeigen sehr deutlich, dass die Musik bei den Corona-Impfungen jetzt in den Arztpraxen spielt und die Kolleginnen und Kollegen dort die Impf-PS schnell, sicher und unbürokratisch auf die Straße bringen“, sagt Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Fünf Millionen Impfungen wöchentlich in Praxen möglich

Zum Start der Impfkampagne der Hausärzte wurden täglich deutlich mehr als 300.000 Menschen mit Vakzinen in den Arztpraxen versorgt. In den Impfzentren lag die Zahl bei etwas 350.000. Die 75.000 Arztpraxen könnten pro Woche fünf Millionen Menschen impfen, verspricht Gassen.

Doch kaum ist der Motor angesprungen, stottert er bereits wieder. „Für die nächste Woche waren für Niedersachsens Arztpraxen 300.000 Impfdosen versprochen. Jetzt sind nur 120.000 angekündigt worden“, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN). Davon sei rund ein Drittel das Vakzin von Astrazeneca. „Viele Patienten stehen diesem Impfstoff aufgrund der Nebenwirkungen kritisch gegenüber. Da gibt es viel Aufklärungsbedarf“, sagt der KVN-Sprecher.

Arztpraxen mit Impfanfragen überhäuft

Aufklärungsbedarf, der in den Hausarztpraxen neben der normalen Versorgung kaum zu leisten ist. Und als ob das nicht schon reichen würde, beklagt der Verband Medizinischer Fachberufe (MFA) einen Alleingang des Niedersächsischen Sozialministeriums mit den Krankenkassen. So seien die Über-60-Jährigen mit chronischen Krankheiten (Priorität III) informiert worden, dass sie sich für Impftermine bei ihren Ärzten melden sollten.

Die Folge: In den Arztpraxen stehen die Telefone nicht mehr still. „Die Arzthelferinnen müssen jetzt diskutieren, warum diese Patienten noch keinen Termin bekommen“, heißt es in einer Presseerklärung des MFA. Der Verband fordert, dass die zusätzlichen Ressourcen in personeller und zeitlicher Hinsicht entsprechend honoriert werden müssten.

Bei der KVN sieht man ebenfalls ein Problem: „Über dieses Tempo sind wir überrascht. Zurzeit sind noch nicht mal alle Personen der Priorität I und II geimpft“, sagt der KVN-Sprecher. Er könne verstehen, dass angesichts der Belastungen in Praxen die Emotionen schon mal überkochen. Zum Thema Astrazeneca meint Detlef Haffke: „Der Impfstoff ist sicher. Die Diskussionen werden wieder abnehmen.“

Den KBV-Chef Gassen regt auf, dass die Impfzentren ausschließlich den unumstrittenen Impfstoff von Biontech erhalten, während die Arztpraxen vermehrt mit Astrazeneca abgespeist werden. „So wird die Impfkampagne massiv ins Stocken geraten“, warnt Gassen.

Von Thomas Nagel