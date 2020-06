Am Sonnabend hat die Deutsche Sprengunion einen 54 Meter hohen Schornstein in der Hauptfeldwebel-Lagenstein-Kaserne erfolgreich gesprengt. Für das rund 980 Tonnen schwere Relikt aus vergangenen Tagen waren 6,8 Kilogramm Sprengstoff nötig. Die Vorbereitungen hatten bereits am Donnerstag begonnen.