Kettenflieger, Mandeln und Zuckerwatte: Die Stadt hat „Summertime in the City“ auf Bitten der Schausteller bis zum 24. September verlängert. Der Rummel auf Zeit sollte ursprünglich am 6. September enden – eine Verlängerungsoption war aber von Anfang an vorgesehen. Die Schausteller sind mit Resonanz und Umsatz in den ersten Wochen zufrieden. Und die Politik lobt deren Hygienekonzept.