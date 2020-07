Hannover

Der Protest hatte Erfolg. Sechs Filialen der Warenhaus-Kette Galeria Karstadt Kaufhof bleiben von der Schließung verschont. Nur noch an 56 Standorten geht zum 31. Oktober das Licht aus. Die überraschende Nachricht hat sich bei den Karstadt-Mitarbeitern am Freitagmorgen verbreitet wie ein Lauffeuer. „Wir schöpfen ein bisschen Mut“, sagt Betriebsratsvorsitzender Ralf Samtleben.

Noch am Tag zuvor hatte der Gewerkschafter die Aussicht auf Erhalt des einstigen KarstadtFlaggschiffes in der Georgstraße auf nur drei Prozent beziffert. Mit einer Menschenkette, in die sich auch Oberbürgermeister Belit Onay einreihte, protestierten die 140 von der Schließung betroffenen Mitarbeiter gegen die Schließung. Auch in einer Betriebsversammlung war es zuvor um die Möglichkeiten gegangen, diese abzuwenden.

Anzeige

Sechs Monate von Arbeitslosigkeit verschont

Ein Teil der Mitarbeiter wird in einer Transfergesellschaft aufgefangen – und bleibt so erst mal sechs Monate lang von Arbeitslosigkeit verschont. Andere werden wohl die Kündigung erhalten. Samtleben appellierte an Arbeitgeber, den gut ausgebildeten Mitarbeitern eine Chance zu geben. Die Üstra ist bereit, noch in diesem Jahr bis zu 30 Männer und Frauen zu übernehmen.

Weitere NP+ Artikel

Der Protest gegen die beabsichtigte Schließung ist an den sechs anderen Standorten noch heftiger gewesen. Es heißt, Vermieter der Immobilien hätten eingelenkt und seien zu Preisnachlässen breit gewesen. Ob darüber die Signa-Holding des österreichischen Investors René Benko überhaupt jemals mit dem Eigentümer der Karstadt-Immobilie in Hannover, Friedrich Knapp vom Modeunternehmen New Yorker, verhandelte, weiß niemand.

Sechs Standorte bleiben erhalten

Aufatmen kann man an anderen Orten: Erhalten bleiben die Häuser in Chemnitz, Dortmund, Goslar, Leverkusen, Nürnberg und Potsdam mit 750 Beschäftigten. „Das ist eine gute Nachricht für die betroffenen Beschäftigten und für die Städte. Der Einsatz und die Beharrlichkeit der Kolleginnen und Kollegen in den letzten Tagen haben sich gelohnt", erklärte Orhan Akman, Verdi-Bundesfachgruppenleiter Einzelhandel,

Verdi hatte nach harten Verhandlungen vor zwei Wochen einen Tarifvertrag abgeschlossen, mit dem ein kompletter Kahlschlag, der zunächst die Schließung von 80 Filialen vorsah, verhindert werden konnte. Im Ergebnis sollten zunächst bis zu 64 Häuser und Märkte geschlossen werden mit der Option, dass einige Filialen noch erhalten werden können. „Das ist nun gelungen. Es muss jetzt alles Notwendige getan werden, um weiteren Filialen eine Perspektive zu geben", sagt. Akman.

Von Vera König