Hannover

Sylvia Blasch (62) hat 45 Jahre für Karstadt gearbeitet. Jetzt hat das Unternehmen ihr den Stuhl vor die Tür gesetzt. „Ich bin nur noch enttäuscht. Die Wut ist vorbei“, meinte sie am Mittwoch vor dem Arbeitsgericht Hannover. Zusammen mit Ralf Samtleben, dem Betriebsratschef, und einigen anderen klagte sie gegen ihre Kündigung. Der Gütetermin ist gescheitert.

Doch Fragen der Wertschätzung von Arbeit interessieren im Arbeitsrecht nicht. Richterin Kristin Kloy muss nach Recht und Gesetz entscheiden. Insofern ist entscheidend: War der Gesamtbetriebsrat der Galeria Kaufhof Karstadt GmbH einen Sozialplan mit Kündigungsliste zu erstellen? Und ist der Betriebsrat des Karstadt-Hauses in der Georgstraße richtig angehört worden?

21 Stellen am Hauptbahnhof unbesetzt

Für den Betriebsratsvorsitzenden Samtleben stehen die Antworten fest. „Der Gesamtbetriebsrat hatte keinen Auftrag für einen Sozialplan“, sagt er. Außerdem gebe es trotz der Filialschließungen noch genug Arbeit. So seien bei Galeria Kaufhof am Hauptbahnhof laut eines Tarifvertrages 21 Stellen unbesetzt.

Das Kaufhaus-Unternehmen will bundesweit 47 Filialen schließen, rund 4000 Arbeitnehmer verlieren ihren Job. In Hannover ist das große Haus an der Georgstraße mit mehr als 100 Beschäftigten betroffen.

Für den Vertreter des Arbeitgebers ist das ein notwendiger Schritt. Nach der Fusion der beiden großen Kaufhäuser sei klar gewesen, dass Filialschließungen sein müssten, äußert er im Gericht. Die Pandemie habe diese Krise noch verschärft. Auch nach dem Lockdown sei man noch „meilenweit“ von den üblichen Umsätzen entfernt.

Abfindungen angeboten

Der Arbeitgeber bietet Abfindungen an. Sie sind für ältere Arbeitnehmer auf das 1,5-fache eines Bruttomonatslohns gedeckelt. Ansonsten können die Beschäftigten für sechs Monate in eine Transfergesellschaft wechseln. Dort erhalten sie Kurzarbeitergeld plus 13 Prozents ihres Gehaltes.

Für den Verdi-Assessor Klaas-Hinnerk Horn, er vertritt die Kläger vor Gericht, ist die Transfergesellschaft keine Alternative. Er glaubt, dass es bald wieder mit dem Konzern aufwärts geht. „Die Planinsolvenz ist Ende September vorbei. Die Gläubiger haben auf zwei Milliarden Euro verzichtet.“ Weiter am 9. Dezember

Von Thomas Nagel