Diese Narren! Karnevals-Zoff um 600 Euro

Hannover

So ganz verstehen kann Ronny Jackson, Präsident des Komitees Hannoverscher Karneval, die Haltung seines Mit-Jecken Martin Argendorf, Chef der Lindener Narren, nicht. Schließlich geht es doch nur um 600 Euro. So hoch sei der Beitrag, den der Lindener Verein für seine Beteiligung am Karnevalsumzug hätte zahlen müssen. Was Argendorf aber ablehnte, weswegen die Lindener nun am Sonnabend nicht mitmarschieren werden (NP berichtete).

„Grundlage ist aber ein Beschluss des Komitees von 2015“, erklärte Jackson am Donnerstag. Der Beitrag sei seitdem bindend für alle Teilnehmer, die nicht dem Komitee angehörten, dies aber eigentlich könnten. Womit Ausnahmen für Gastvereine etwa aus Einbeck oder Arpke möglich blieben. Die Lindener Narren aber hätten den Beitrag bis 2018 anstandslos gezahlt, wobei sie ihn sich mit den Johannitern, die sich ihrem Zugteil angeschlossen hatten, geteilt hätten.

Als diese Kooperation 2019 endete, hätten auch die Lindener Narren die Zahlung eingestellt. „Wir haben das angemahnt“, so Jackson, „aber ohne Erfolg.“ Eintreiben wolle er diese Schulden nicht, aber auf die Zahlung des vollen Betrags bei erneuter Teilnahme – und zwar vorab – müsse er beharren. Die Mitgliederversammlung des Komitees hätte am 30. Januar einstimmig auf der Einhaltung des Beschlusses von 2015 bestanden. Dass dies wahrscheinlich so kommen werde, habe er Argendorf auch schon im Gespräch im November gesagt.

„Es geht doch nicht um die 600 Euro“

Der Lindener Narrenchef sieht das etwas anders. „Es geht doch nicht um die 600 Euro“, betonte er gegenüber der NP. „Wir haben damals okay gesagt, aber ohne Rechtspflicht. Wir wollten konkrete Zahlen vorgelegt bekommen.“ Seiner Ansicht nach stünde die verlangte Summe in keinem Verhältnis zu den Kosten.

Lesen Sie auch: Hannover: Lindener Narren sagen Teilnahme am Umzug ab

Eine konkrete Abrechnung will Komitee-Chef Jackson jedoch nicht vorlegen. „Das sehe ich gar nicht ein“, sagte er. Er verlange ja auch nicht von einem Küchenchef, dass er all seine Kosten haargenau aufrechne. Der Umzug koste rund 13.000 Euro, für jeden der zwölf Vereine inklusive der Lindener also knapp 1100 Euro. „Da ist er mit 600 Euro gut bedient.“

Doch Argendorf rechnet mit dem städtischen Zuschuss von 5000 Euro. Damit würden sich die Kosten auf 8000 Euro reduzieren. „Der Zuschuss ist aber nicht nur für den Umzug gedacht, sondern für die Bewahrung des Brauchtums insgesamt“, argumentiert Jackson dagegen.

Werbeverbot nur ein Missverständnis

Immerhin in einem anderen strittigen Punkt scheint es sich nur um ein Missverständnis gehandelt zu haben: dem von Argendorf kritisierten Werbeverbot auf den Fahrzeugen. Das bezieht sich laut Jackson auf Fahrzeuge, die ausschließlich zu Werbezwecken eingesetzt werden sollten. Einfache Sponsorenlogos auf Vereinswagen seien davon nicht betroffen. Das sei in der kurzen Zeit bei dem Hin und Her wohl falsch verstanden worden, räumte Argendorf ein.

Dem Angebot des Komitees, bei Zahlung des Geldes und der Unterschrift unter dem Bewerbungsformular notfalls auch noch am Sonnabend mit seinen Narren doch noch am Umzug teilnehmen zu können, erteilte er jedoch eine klare Absage. „Das ist zwar sehr nett und ehrlich gemeint, geht aber rein organisatorisch gar nicht“, sagte er. „Die Entscheidung ist gefallen, und ich kann auch nichts aus dem Hut zaubern.“

Von Andreas Krasselt